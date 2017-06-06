В Якутске молодчики ограбили 70-летнюю пенсионерку

Преступление было совершено накануне днем возле продуктового магазина, расположенного по ул. Кл. Цеткин г.Якутска. Трое мужчин похитили у 70-летней женщины сумку с продуктами питания и скрылись с места происшествия. Потерпевшая сразу обратилась в полицию и ориентировка на подозреваемых через несколько минут была принята двумя группами задержания Росгвардии Якутского ОВО. Возле одного из домов по ул. Халтурина сотрудниками ГЗ был замечен мужчина, приметы которого совпадали с данными ориентировки. 49-летний подозреваемый был задержан, опознан потерпевшей и доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

Через час этим же автопатрулем Росгвардии Якутского ОВО был раскрыт еще один грабеж, совершенный в отношении жителя Якутска, у которого двое злоумышленников похитили сотовый телефон «Нокиа». Преступление было совершено в районе улицы Жорницкого, потерпевший обратился в полицию примерно через полчаса. В ходе оперативно-розыскных мероприятий нарядом Якутского ОВО войск национальной гвардии на пересечении улиц Пирогова-Петра Алексеева-Стадухина были задержаны уроженцы Хангаласского и Чурапчинского районов 39 и 33 лет, подозреваемые опознаны потерпевшим гражданином, у одного из них изъят похищенный сотовый телефон.

Задержанные доставлены в дежурную часть отдела полиции.