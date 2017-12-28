В Якутске могут открыть представительство «Альянс Франсез»

Как стало известно SakhaLife из собственых источников, Посольство Франции готово оплатить расходы, связанные с открытием представительства «Альянс Франсез» в Якутии. Отметим, что переговоры по его открытию ведутся с 2015 года. Были обещания, что на торжественном открытии будет присутствовать посол Франции в России.

Эксперт редакции полагает, что перед главным событием 2018 года – выборами Президента Российской Федерации, открытие разного рода представительств иностранных организаций на территории России, тем более в национальных республиках, предсказуемый шаг со стороны Запада.

По мнению политолога, руководство Франции готово использовать полностью контролируемую им культурно-просветительскую деятельность общественной организации «Альянс Франсез», в качестве доведения до населения Якутии нужной информации.

Известно, что всю программу мероприятий, проводимую «Альянс Франсез» готовят французские специалисты МИД Франции. В качестве «хваста» ассоциацией приводится цифра – в 146 странах 1072 представительств, в том числе 13 работают в России.

Напомним, что в 2013 году в России прошла тотальная прокурорская проверка деятельности «Альянс Франсез» на предмет наличия признаков иностранного агента. Также организацию проверяли на ведение языковых курсов без лицензии. В результате проверки выяснилось, что Альянс работает исключительно благодаря французскому посольству, которое оплачивает все: аренду помещений, счета, литературу, рекламу, поездки, проживание и т.п. При этом являющаяся общественной организация «Альянс Франсез» не предоставила информацию о денежных поступлениях, не отчиталась о деятельности.

Зато культурно-просветительская организация показала себя с другой стороны. Как только началась прокурорская проверка, со стороны «Альянс Франсез» началась «истерия». С негативными комментариями по поводу сложившейся ситуации поспешили выступить Президенты представительств «Альянс Франсез» в России. Иностранные СМИ так же не обошли стороной: выпустили статьи со скандальными заголовками. Посыпались обвинения в адрес ПУТИНА и правоохранительных органов.

В 2015 году «Альянс Франсез» снова оказался в центре скандала. Французский гражданин, директор французского культурного центра «Альянс Франсез Иркутск» Йоанн БАРБЕРО был задержан, а затем арестован и помещен под домашний арест в связи с распространением порнографии и совершением насильственных действий сексуального характера в отношении собственной дочери. Однако Барберо смог уехать из России. Он сейчас живет во Франции. Кто ему помог нелегально покинуть Россию, до сих пор не установлено.

Что может культурного принести скандальная французская организация, остается только догадываться.