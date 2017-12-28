АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-41
Туманно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  57.63
 68.79
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.12.2017, 18:49
Общество
Эксклюзив
В Якутске могут открыть представительство «Альянс Франсез»
28.12.2017, 18:00
Культура & Образование
Директор Якутского музея предложил увековечить память К.К. Байкалова — Некундэ
28.12.2017, 17:55
Экономика
29 декабря предстоят временные ограничения электроснабжения
28.12.2017, 17:50
Республика
В Удачном и Айхале появился шустрый мобильный интернет
28.12.2017, 17:40
Общество
Фотофакт
Резонанс
Прокуратура дала официальный ответ по факту нападения на журналистов
28.12.2017, 17:30
Общество
Общественная палата Якутии формирует институт наблюдателей на выборах
28.12.2017, 17:20
Общество
Полицейский Дед Мороз посетил своих подопечных
28.12.2017, 17:10
Культура & Образование
Якутский музей подвел итоги года
28.12.2017, 17:00
Экономика
В экономике Якутии в 2017 году усилились положительные тенденции — Майя Данилова
28.12.2017, 16:50
Желток
Виктория Дайнеко надеется встретить любимого человека в Новом году
28.12.2017, 16:40
Происшествия
Без вести пропавшая девочка нашлась… у родной матери
28.12.2017, 16:30
Столица
В 94 квартале Якутска введен современный жилой комплекс 
28.12.2017, 16:20
Желток
Позитив
Скульптор из Уолбы Михаил Боппосов использовал почти центнер навоза для символа Нового года
28.12.2017, 16:10
Происшествия
В Якутии хирурга обвинили в смерти ребенка
28.12.2017, 15:55
Происшествия
На оживленном перекрестке в Якутске сбита 45-летняя женщина
28.12.2017, 15:40
Желток
Позитив
Брат «навозного скульптора» построил 3-метровую собаку из снежных блоков
28.12.2017, 15:30
Происшествия
В Якутии подросток получил 100% ожог тела, состояние критическое
28.12.2017, 15:25
Общество
В январе 159 тысяч неработающих пенсионеров Якутии получат пенсию с индексацией
28.12.2017, 15:10
Экономика
Пока готовят зимники, «Якутоптторг» завершил авиадоставку социально-значимых продуктов на Север
28.12.2017, 15:00
Общество
Как выбрать красную икру к новогоднему столу? Советует Роспотребнадзор
28.12.2017, 14:50
Происшествия
Доверчивая продавщица стала жертвой «приятного баритона»
28.12.2017, 14:35
Экономика
Вэлкам, “Hilton”!
28.12.2017, 14:25
Происшествия
В Якутске пьяный водитель устроил ДТП
28.12.2017, 14:10
Финансы
Алмазэргиэнбанк совместно с МФЦ открыл единые окна для бизнеса
28.12.2017, 13:40
Столица
Хатасская молодежь подарила праздник юным односельчанам
28.12.2017, 13:30
Красота & Здоровье
Как встретить Новый год с красавчиком
28.12.2017, 13:20
Происшествия
В Чурапчинском районе начальник госучреждения обвиняется в мошенничестве
28.12.2017, 13:10
Культура & Образование
2017 год стал самым успешным в истории движения Ворлдскиллс в Якутии
28.12.2017, 13:00
Столица
Благотворительная акция «Елка добра» продлена до 9 января 2018 года
28.12.2017, 12:50
Сахалыы
Олоҥхобут тула түмсэбит
28.12.2017, 12:40
Культура & Образование
Эксклюзив
Улуу Куданса на сцене московского Театра Наций
28.12.2017, 12:30
Экономика
Энергетики готовятся к усиленному режиму работы в праздничные дни
28.12.2017, 12:27
Происшествия
Дело серийного налетчика на магазины Мирного передано в суд
28.12.2017, 12:20
Спорт
Набор волонтеров на зимние игры «Дети Азии» начнется в феврале
28.12.2017, 12:10
Красота & Здоровье
Интервью
Светлана Давыдова: В ХХI веке жители столицы алмазного края имеют право на врачебную помощь в комфортабельных условиях
28.12.2017, 12:00
Общество
Эксклюзив
Новый год 2018: выходные дни и праздничный календарь (январь 2018 — как отдыхаем)
28.12.2017, 12:00
Экономика
Около 4 тысяч якутян смогут получить выплаты на первого ребенка
28.12.2017, 11:50
Культура & Образование
Галина Данчикова поздравила воспитанников школы-интернат для неслышащих обучающихся
28.12.2017, 11:40
Общество
Медведев утвердил программу переселения соотечественников в Якутию
28.12.2017, 11:30
Культура & Образование
«Любите музыку в себе». Джулияна Слепцова о мастер – классах, лекциях и сольном концерте
28.12.2017, 11:20
Общество
Пятиклассник Харысхан Хобров награжден медалью «За отличие в ликвидации ЧС»
28.12.2017, 11:11
Республика
Позитив
Дети Золотинки получили новогодние подарки
28.12.2017, 11:00
Происшествия
За сутки в Якутии произошло восемь пожаров
28.12.2017, 10:58
Происшествия
В новогодние выходные в Якутии от обморожений погибли 53 человека
28.12.2017, 10:50
Общество
Якутяне избраны в Центральный совет ВСМС России
28.12.2017, 10:40
Культура & Образование
Феодосия Габышева: Создаем условия для развития кочевых школ республики
28.12.2017, 10:30
Столица
В Якутске открылась еще одна теплая остановка
28.12.2017, 10:20
Происшествия
Видео
В Якутии пьяный мужчина со снайперской винтовкой ворвался к соседям
28.12.2017, 10:10
Общество
Режим работы МРЭО ГИБДД в новогодние праздники
28.12.2017, 10:00
Культура & Образование
В Якутии нашли неизвестный ранее науке минерал
28.12.2017, 9:50
Культура & Образование
В одной из школ Якутска открылся «полицейский» класс
28.12.2017, 9:40
Экономика
Сергей Ларионов: ЛОРП находится на ответственном этапе своего развития
28.12.2017, 9:34
Происшествия
Резонанс
Якутский городской суд начал рассмотрение дела Попова по существу
28.12.2017, 9:30
Столица
Айсен Николаев озвучил главную цель предстоящего 2018 года
28.12.2017, 9:20
Республика
Зритель Новогоднего Олонхо: Я сидел, раскрыв рот от удивления
28.12.2017, 9:15
Красота & Здоровье
Фотофакт
Галина Киэргэ украсила обложку федерального журнала
28.12.2017, 9:05
Экономика
Результаты розыгрыша призов АО НК «Туймаада-Нефть»
28.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 28 декабря 2017
28.12.2017, 0:58
Культура & Образование
Сегодня день рождения художницы и журналиста
27.12.2017, 23:37
Политика
Путин: Якутия входит в число регионов с высоким ростом инвестиций
27.12.2017, 22:10
Происшествия
Скандал
Директор медколледжа Якутска попался
27.12.2017, 22:06
Общество
ТЮЗ: Поможем всем миром
27.12.2017, 21:08
Происшествия
В Якутске обвиняемая в покушении на убийство ребенка предстанет перед судом
27.12.2017, 18:00
Общество
Добрые дела речников в Новый год
27.12.2017, 17:50
Общество
Определены победители акций от Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»
27.12.2017, 17:40
Происшествия
Алданский убийца получил 8 лет строгого режима
27.12.2017, 17:25
Финансы
О режиме работы «Биллингового центра» ЖКХ в праздничные дни
27.12.2017, 17:12
Общество
28 декабря предстоят временные ограничения электроснабжения
27.12.2017, 17:00
Спорт
МКИ «Дети Азии» выбрал эксклюзивного экипировщика Игр 
27.12.2017, 16:45
Красота & Здоровье
Якутские врачи выполнили пересадку кожи, выращенную в лаборатории
27.12.2017, 16:30
Спорт
Успехи якутских лыжников: лыжник из Алдана примет участие в международной лыжной гонке
27.12.2017, 16:15
Происшествия
В сгоревшей столовой в поселке Сангар обнаружили тело мужчины
Архив новостей
Общество
28 декабря 2017, 18:49
386

В Якутске могут открыть представительство «Альянс Франсез»

Как стало известно SakhaLife из собственых источников, Посольство Франции готово оплатить расходы, связанные с открытием представительства «Альянс Франсез» в Якутии. Отметим, что переговоры по его открытию ведутся с 2015 года. Были обещания, что на торжественном открытии будет присутствовать посол Франции в России.

Эксперт редакции полагает, что перед главным событием 2018 года – выборами Президента Российской Федерации, открытие разного рода представительств иностранных организаций на территории России, тем более в национальных республиках, предсказуемый шаг со стороны Запада.

По мнению политолога, руководство Франции готово использовать полностью контролируемую им культурно-просветительскую деятельность общественной организации «Альянс Франсез», в качестве доведения до населения Якутии нужной информации.

Известно, что всю программу мероприятий, проводимую «Альянс Франсез» готовят французские специалисты МИД Франции. В качестве «хваста» ассоциацией приводится цифра – в 146 странах 1072 представительств, в том числе 13 работают в России.

Напомним, что в 2013 году в России прошла тотальная прокурорская проверка деятельности «Альянс Франсез» на предмет наличия признаков иностранного агента. Также организацию проверяли на ведение языковых курсов без лицензии. В результате проверки выяснилось, что Альянс работает исключительно благодаря французскому посольству, которое оплачивает все: аренду помещений, счета, литературу, рекламу, поездки, проживание и т.п. При этом являющаяся общественной организация «Альянс Франсез» не предоставила информацию о денежных поступлениях, не отчиталась о деятельности.

Зато культурно-просветительская организация показала себя с другой стороны. Как только началась прокурорская проверка, со стороны «Альянс Франсез» началась «истерия». С негативными комментариями по поводу сложившейся ситуации поспешили выступить Президенты представительств «Альянс Франсез» в России. Иностранные СМИ так же не обошли стороной: выпустили статьи со скандальными заголовками. Посыпались обвинения в адрес ПУТИНА и правоохранительных органов.

В 2015 году «Альянс Франсез» снова оказался в центре скандала. Французский гражданин, директор французского культурного центра «Альянс Франсез Иркутск» Йоанн БАРБЕРО был задержан, а затем арестован и помещен под домашний арест в связи с распространением порнографии и совершением насильственных действий сексуального характера в отношении собственной дочери. Однако Барберо смог уехать из России. Он сейчас живет во Франции. Кто ему помог нелегально покинуть Россию, до сих пор не установлено.

Что может культурного принести скандальная французская организация, остается только догадываться.

comments powered by HyperComments
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
25.12.2017, 11:08
Политика
Резонанс
Скандал в Общественной палате
25.12.2017, 21:43
Столица
Фотофакт
Резонанс
«Золотые» двухэтажки. В Якутске появились самые дорогие квартиры?
25.12.2017, 12:04
Столица
Эксклюзив
У мэра Якутска новый пресс-секретарь
27.12.2017, 10:21
Происшествия
Экстра
В Якутии мужчина замерз насмерть после корпоратива
27.12.2017, 22:10
Происшествия
Скандал
Директор медколледжа Якутска попался
24.12.2017, 21:57
Республика
Экстра
Мэром Нюрбы избран самовыдвиженец Александр Иванов
28.12.2017, 12:00
Общество
Эксклюзив
Новый год 2018: выходные дни и праздничный календарь (январь 2018 — как отдыхаем)
25.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 25 декабря 2017
26.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 26 декабря 2017
27.12.2017, 8:51
Футуролог
Эксклюзив
Репрессии 1937-1939 годов: Якутский феномен
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
28.12.2017

Пока готовят зимники, «Якутоптторг» завершил авиадоставку социально-значимых продуктов на Север

Столица
28.12.2017

Благотворительная акция «Елка добра» продлена до 9 января 2018 года

Интервью
Красота & Здоровье
28.12.2017

Светлана Давыдова: В ХХI веке жители столицы алмазного края имеют право на врачебную помощь в комфортабельных условиях

Столица
28.12.2017

Айсен Николаев озвучил главную цель предстоящего 2018 года

Фотофакт
Красота & Здоровье
28.12.2017

Галина Киэргэ украсила обложку федерального журнала

Экономика
28.12.2017

Результаты розыгрыша призов АО НК «Туймаада-Нефть»

Политика
27.12.2017

Путин: Якутия входит в число регионов с высоким ростом инвестиций

Скандал
Происшествия
27.12.2017

Директор медколледжа Якутска попался