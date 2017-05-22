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Экология
22 мая 2017, 11:59
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В Якутске медики высадили 300 саженцев по улице Лермонтова

Ежегодно весной в нашей стране проходит экологическая акция «Всероссийский День посадки леса».  Во многих регионах  Российской Федерации, а также в городах и населенных пунктах идут субботники по посадке деревьев. В текущем году данная акция проходит в рамках реализации плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии.

19 мая работники  Министерства здравоохранения РС (Я) и подведомственных учреждений  здравоохранения  Якутии присоединились  к данной акции. Сотрудники дружным коллективом вышли на улицу Лермонтова и произвели посадку саженцев.  В этот день медиками было высажено 300 саженцев по улице Лермонтова.

Напомним, что «Всероссийский день посадки леса» проводится как одно из основных мероприятий Года экологии в России. Акция впервые была проведён 14 мая 2011 года – в Международный год леса, который был провозглашен ООН. Эта экологическая инициатива была подержана Правительством Российской Федерации, и национальный день посадки леса было решено проводить ежегодно. Во многих лесничествах субъектов РФ, а также в городах и населенных пунктах в рамках акции проходят субботники и мероприятия по посадке деревьев.

 

 

 

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Источник: Пресс-служба Министерства здравоохранение РС(Я).
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