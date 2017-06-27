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Происшествия
27 июня 2017, 15:36
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В Якутске машины сбили трех детей

Несмотря на принимаемые Госавтоинспекцией меры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обстановка в г. Якутске с травмированием детей на дорогах остается напряженной.

Так, 23 июня 2017 г. в 13 часов во дворе дома 31 по ул. Курашова водитель 1983 г.р., управляя автомашиной «Тойота Корона Премио», совершил наезд на 17-летнего велосипедиста. Спустя некоторое время велосипедист обратился за медпомощью, после чего ему был поставлен диагноз: ушиб правого локтевого сустава и назначено амбулаторное лечение.

Водитель автомашины пояснил, что велосипедист сам наехал на машину, в результате совершил ДТП.

В свою очередь со слов велосипедиста следует, что машина неожиданно выехала из-за припаркованного автомобиля и сбила его и только после этого остановилась.

Проведенное медосвидетельствование не выявило у автомобилиста факта употребления алкогольных напитков.

 

Еще одно ДТП с участием несовершеннолетних произошло 26.06.2017 года в 09 часов 30 минут. В Дежурную часть Госавтоинспекции г. Якутска поступило сообщение о том, что на пешеходном переходе, расположенного   напротив дома 2 по улице Богатырева, 51-летний водитель автомашины Ниссан Жук, двигаясь по ул. Богатырева со стороны ул. Губина в сторону ул. Хабарова, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов 10 и 11 лет, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. При осмотре в больнице выяснилось, что 11 летний ребенок в результате ДТП получил ушиб мягких тканей левого плеча, левой поясничной области. Второй ребенок, к счастью, травм не получил.

Со слов водителя автомобиля следует, что после остановки на красный сигнал светофора, он не заметил, как машина покатилась вперед, в результате чего наехал на двух девочек, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

На тот момент у водителя признаков опьянения не выявлено.

Элементарная невнимательность привело вот к такой опасной ситуации на дороге, в результате которого пострадали дети.

 

Уважаемые водители, помните, что автомобиль является источником повышенной опасности. Соблюдайте установленный скоростной режим, не стремитесь выиграть время за счет рискованного маневра. Никогда выигранные секунды, минуты и даже часы не могут быть дороже человеческой жизни, тем более, что это может оказаться жизнью детей  и может быть вашей собственной жизнью.

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Источник: Группа пропаганды ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутское».
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