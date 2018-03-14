В Якутске машина врезалась в опору. Трое пострадавших

В Якутске в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали три человека. Авария произошла 14 марта на 7-м километре Сергеляхского шоссе. Об этом сообщает News.Ykt.Ru со ссылкой на старшего инспектора пропаганды отдельного батальона ДПС ГИБДД Якутска Владимира Ощепкова.

«Водитель автомашины Toyota Probox не выдержал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал с дороги, врезавшись в опору уличного освещения и ограду частного дома», – сказал Ощепков.

В результате ДТП, добавил он, по предварительным данным, пострадали три человека – водитель и два пассажира. Их госпитализировали в республиканскую больницу. О состоянии степени тяжести их здоровья представитель ведомства не уточнил, заверив, что обширные данные появятся позже.

Сообщение о ДТП поступило в Госавтоинспекцию в 9:10. На месте работает следственно-оперативная группа.