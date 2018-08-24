 В Якутске машина сбила подростка

Он получил серьезные травмы.

23 августа около 10 часов утра, в районе дома 4/2 корп.1, на улице Автодорожная, г. Якутска 45-летний водитель, управляя автомашиной «Мазда Фамилиа», следуя по ул. Автодорожной в направлении ул. Красильникова, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 16 лет, который переходил дорогу в не установленном для этого месте.

Прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи, выявив у подростка травмы компрессионный перелом позвонка, закрытый перелом правого плеча, госпитализировала его в медицинское учреждение.

При проверке водителя установлено, что по базе ГИБДД за 2018 год к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения привлекался 1 раз. Согласно медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения, состояние опьянения не было установлено.

Из объяснения водителя следует, что когда он следовал по ул. Автодорожная в сторону ДСК, со скоростью примерно 30 км/ч по второй полосе движения возле светофора из-за машины первого ряда выскочил человек и он успел среагировать, удар пришелся в переднюю часть автомашины.

По данному факту возбуждено административное расследование.