В Якутске машина сбила 8-летнего ребенка

28 августа около 16 часов 33-летний водитель, управляя автомашиной «Тойота Калдина», следуя по ул. Горького, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 8-лет, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте.

Прибывшие на место автоаварии врачи скорой помощи, осмотрев мальчика, диагностировали у него ушиб и ссадины поясничного отдела позвоночника и назначили амбулаторное лечение.

В момент наезда мальчик следовал со своими сестрами. При переходе дороги он выбежал первым и попал под колеса мимо проезжавшего автомобиля. Причину перехода в неположенном месте дети объяснили тем, что хотели срезать путь.

Проведенное медицинские освидетельствование не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков.

По факту ДТП возбуждено административное расследование.

Скоро на улицах городов и поселков республики заметно увеличится число пешеходов особой категории – тысячи школьников отправятся в школы и приступят к учебным занятиям.

Родителям следует накануне школьных занятий разъяснить детям еще раз элементарные правила поведения на дороге. В темное время необходимо использовать пешеходам, особенно – самым маленьким, световозвращающие элементы, которые повышают видимость в несколько раз. Не забывайте о безопасности детей в пути, используйте ремни безопасности и специальные удерживающие кресла.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем водителям снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам и перекресткам, а школы, детские сады, места массового притяжения детей необходимо проезжать с удвоенной осторожностью, поскольку вблизи них юных пешеходов в десятки раз больше.