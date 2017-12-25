В Якутске машина сбила 11-летнего ребенка

23 декабря около 17 часов на перекрестке улиц Горького и Пушкина в г. Якутске водитель, управляя автомобилем «Honda Fit», совершил наезд на 11-летнего пешехода, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Водитель в нарушение ПДД покинул место происшествия.

В результате наезда школьник получил ушибы, ему назначено амбулаторное лечение.

Водитель через некоторое время был задержан инспекторами ДПС и доставлен в территориальный отдел полиции за оставление места ДТП, здесь же было установлено, что мужчина нарушил миграционное законодательство.

Водитель автомашины пояснил, что на перекрестке ул. Горького — Пушкина неожиданно на запрещающий сигнал выбежал ребенок. Наезда избежать не удалось. После наезда он довез ребенка до больницы и уехал далее по своим делам.

Медицинское освидетельствование, проведенное в кабинете врача-нарколога, не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков.

По факту ДТП проводится административное расследование.

Госавтоинспекция напоминает водителям о соблюдении безопасного скоростного режима. Во время новогодних праздников и зимних каникул будьте предельно внимательны при проезде перекрестков, возле торговых центров, кинотеатров, в жилых зонах и т.д.: в тех местах, где могут появиться пешеходы, в том числе – дети.

Родители в период каникул не должны забывать о необходимости контроля за досугом и передвижению своих детей: ежедневно проводите с несовершеннолетними беседы о необходимости соблюдения ПДД, мерах предосторожности в условиях ограниченной видимости, напоминайте, где и как правильно переходить дорогу, обеспечьте наличие у детей световозвращающих элементов.