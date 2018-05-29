В Якутске ликвидируют последствия ураганного ветра

Вчера жители Якутска и пригородов стали свидетелями штормового ветра, скорость которого достигала 20 м/сек. Решением первого заместителя главы города Сергея Игнатенко на комиссии по ЧС городские службы переведены на круглосуточный режим работы для скорейшей ликвидации последствий.

Порывами ветра были повреждены ограждения строительных площадок, рекламные конструкции, дорожные знаки. Также зафиксированы факты срывов крыш зданий. Вся информация о нанесенном ущербе аккумулируется в Департаменте экономики Окружной администрации города, после подсчётов станет известна сумма ущерба.

«Организовано четкое взаимодействие с ресурсными организациями, в частности с Якутскэнерго, по обеспечению электроснабжением. Также, в первую очередь, было поручено принять меры по тем объектам, которые могут влиять на безопасность населения. В этой части все службы городаотработали четко», — сообщил Сергей Игнатенко.

В ближайшие несколько часов состоится повторное совещание, на котором городские службы отчитаются о проделанной работе. Также будет обсуждаться вопрос о восстановительных работах на серьезно пострадавших объектах.