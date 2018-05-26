В Якутске ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов

Сегодня исполняющий обязанности главы городского округа «город Якутск» Сергей Игнатенко провел выездное совещание по вопросам ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в районе грузовой части Речпорта города Якутска.

На сегодняшний день ситуация находится под контролем – окончен первый этап работ: проведено сорбирование, с поверхности воды были собраны нефтепродукты в объеме около ста кубов. Но с учетом того, что в ближайшее время может подняться уровень воды в реке, во избежание распространения загрязнения комиссией по чрезвычайным ситуациям Республики Саха (Якутия) и комиссией по ЧС ОА города Якутска было принято решение незамедлительно провести все необходимые работы.

В ходе совещания было решено сформировать рабочую группу, в состав которой вошли представители Окружной администрации, Министерства охраны природы, представители МЧС, судоходной компании «Якутск». По словам и.о. главы ГО «город Якутск» Сергея Игнатенко, к реализации второго этапа уже приступили.

«Мы понимаем, что нужно срезать тальник, собрать загрязнённый грунт. Все загрязненные отходы будут вывозиться на городскую свалку, в специально отведенное для такого рода отходов место. В Речпорту работы будут проводиться как ручным способом, так и механизированным. Для этого мы задействовали силы судоходной компании «Якутск» и предприятий Окружной администрации. Третий, финальный этап очистки проведет аккредитованное подразделение, имеющее лицензию на очистительные работы», — подчеркнул исполняющий обязанности главы города.

Стоит отметить, что виновные в разливе нефтепродуктов до сих пор не установлены. Окружная администрация взяла на себя обязательства по устранению загрязнения, а также контроль над исполнением очистительных работ.