В Якутске легковушка врезалась в КАМАЗ: пострадали три человека

4 января около 12ч. 30мин. в г. Якутске на ул. Можайского водитель 1990 г.р., управляя автомашиной «Тойота Карина», допустил выезд на строну дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «КАМАЗ – 53215». В результате столкновения водитель и два пассажира «Тойоты» получили множественные ушибы. Участники происшествия были трезвы, а причиной аварии, судя по всему, стали элементарная невнимательность и спешка.

Спустя час на ул. Автострада 50 лет Октября произошло еще одно столкновение: 46-летний водитель автомашины «Тойота Королла» не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомашиной «Тойота Виш», которая в результате этого совершила столкновение с автомашиной «Тойота Витц». Пассажир автомашины «Тойота Королла» после ДТП был доставлен в травмпункт, откуда, не дождавшись осмотра, совершил самовольный уход. Однако поздним вечером мужчина вновь обратился в медицинское учреждение, почувствовав недомогание: ему был поставлен диагноз «ушиб грудной клетки» и назначено амбулаторное лечение. Проведенным освидетельствованием установлено, что пассажир был изрядно пьян.

В ходе разбирательства по факту ДТП было установлено, что его виновник – водитель автомашины «Тойота Королла»- несколько раз за последний год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, но при этом не оплатил ни один штраф. К тому же в момент аварии мужчина находился за рулем в состоянии опьянения: алкотестер «выдал» при проверке результат 1,14 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На нарушителя был составлен административный материал по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Напомним, что наказание за данное нарушение предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управлять транспортными средствами на срок до 2-х лет. Кроме того, виновнику аварии придется возмещать и материальный ущерб за разбитые авто, и , судя по всему, из собственного кармана: полиса ОСАГО на автомобиль у нарушителя нет.

Около 15.00 часов того же дня в дежурную часть ОМВД России по Хангаласскому району поступило телефонное сообщение о ДТП в с. Синск.

В ходе проверки сообщения было установлено, что на ул. 40 лет Победы с. Синск водитель автомашины «Субару Форестер» совершил столкновение с автомашиной «УАЗ-39639»: водитель иномарки не предоставил преимущество другому участнику движения, выезжая с прилегающей территории. В результате столкновения пассажир автомашины «Субару Форестер» получила сотрясение головного мозга: в момент аварии девушка находилась на заднем пассажирском сидении.

Проведенное освидетельствование участников аварии показало, что водитель «Субару» был трезв, а вот водитель «УАЗа» по «несчастливой» случайности, напротив, оказался в состоянии опьянения: результат проверки – 1,13 мг/л! В отношении выпивохи составлен административный материал по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. Для него этот день оказался неудачным вдвойне.

Всего за минувшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено более 470 нарушений ПДД, задержаны и отстранены от управления 13 водителей в состоянии опьянения, 2 водителя, севших за руль нетрезвыми повторно.

Праздничные дни продолжаются и Госавтоинспекция напоминает: после праздничного застолья с алкоголем садиться за руль автомобиля – недопустимо. К сожалению, поездки в состоянии опьянения заканчиваются, нередко, трагически. Если кто-то из ваших родных, друзей, знакомых, употребив спиртное, собирается сесть за руль, сделайте все возможное, чтобы не допустить такой поездки: этим вы, возможно, сохраните и его и еще чьи-то жизни. А если вы стали свидетелем на улице, возле магазина, кафе и т.д , что пьяный управляет автомобилем, не оставайтесь равнодушными, позвоните и сообщите об этом в Госавтоинспекцию по тел «127» или в полицию по телефону «02». Ни одно подобное сообщение не остается без внимания.