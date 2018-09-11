В Якутске крупный пожар уничтожил все имущество семьи

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

10 сентября 2018 г. в 00.52. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в частном автомобиле «Тойота Аллион» на ул. Островского п.Чульман Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через семь минут, из багажника шел дым. В результате пожара огнем поврежден багажный отсек на площади 1 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен автомобиль.

10 сентября 2018 г. в 03.11. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме в г. Вилюйске местность «Туора Куол» Вилюйского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения, горело строение. В результате пожара огнем поврежден дом на площади 49 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасен рядом стоящий арочный гараж.

10 сентября 2018 г. в 04.15. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в кафе «Сладкий остров» на ул. Ленина с. Амга Амгинского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через две минуты, из строения шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена насосной на общей площади 20 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасено здание частного кафе.

10 сентября 2018 г. в 22.31. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Тихонова г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через восемь минут, дом горел открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден дом, гараж и автомобиль по всей площади. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.