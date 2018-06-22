В Якутске косуля застряла в дачном заборе

В Якутске сотрудники МЧС спасли косулю. Дикое животное застряло в заборе дачного кооператива по Сергеляхскому шоссе.

На место выехала дежурная смена Якутского ПСО МЧС России. Лесная гостья скорее всего заблудилась, а потом спасалась от собак и пыталась проскочить забор, но не удалось. Подручными средствами вызволить её из плена не получилось. Специалистам МЧС, пришлось разобрать забор. Операция прошла успешно. Чтобы косуля не убежала и снова не попала в беду, спасатели скрутили её веревками и погрузили в автомобиль. В настоящий момент сибирская косуля благополучно выпущена в естественную среду обитания в отдалении от населенных пунктов.