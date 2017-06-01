В Якутске конфликт соседей привлек внимание полиции

31 мая в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами возле дома по ул.Якутская.

Выехавшими на вызов полицейскими установлено, что приблизительно в 17:00 часов к дому по ул. Якутская подъехал один из жильцов, занимающийся частным извозом — мужчина забыл в квартире лекарства. Возле дома он встретил соседа, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

Со слов потерпевшего, сосед в грубой форме потребовал убрать припаркованный автомобиль, так как в скором времени к этому месту должен подъехать грузовик. Сославшись на то, что он приехал на пару минут, мужчина продолжил идти к подъезду. Данный ответ не устроил соседа, и словесная перепалка между ними переросла в потасовку. В результате конфликта водитель получил колото-резанную рану.

В тот же день подозреваемый был доставлен в отдел полиции. По данному факту проводится проверка. После получения результатов судебно-медицинской экспертизы правоохранительными органами будет принято процессуальное решение.