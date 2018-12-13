В Якутске клиент автосервиса похитил сейф

В отдел полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратился местный житель с заявлением о том, что неизвестный ночью проник в его автосервис, расположенный в гараже и совершил кражу имущества. Сумма ущерба составила около 300 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий отделом уголовного розыска был установлен подозреваемый, которым оказался ранее судимый за кражу безработный 25-летний мужчина.

Установлено, что подозреваемый ранее являлся клиентом данного автосервиса и знал, где располагается сейф. Злоумышленник поздним вечером, взломав замок, проник внутрь и похитил сейф, в котором находились 120 000 рублей, а также сварочный аппарат, кофе-машину, инструменты и другое имущество. По словам подозреваемого, похищенное он собирался сбыть, а вырученные деньги потратить на алкоголь.

В настоящее время похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.