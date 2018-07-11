В Якутске каждый второй СОТ не рассчитался за электроэнергию в полном объеме

На 1 июля общий долг дачных кооперативов Якутска за электроэнергию перед ПАО «Якутскэнерго» превышает 16 млн. рублей. Почти каждый второй из 218 дачных кооперативов не рассчитался с энергетиками за потребленную электроэнергию в полном объеме.

Среди крупных неплательщиков СОНТ «Сатал» (2,4 млн рублей), СОТ «Хочо» (1,4 млн), СОПК «Селекционер-2» (0,9 млн), СОПК «Кынат» (975,9 тыс. рублей.), СОТ «Ытык-Кюель» (0,8 млн), СОНТ «Уйгу» (0,8 млн), ЖСК «Новострой» (0,7 млн.), СОПК «Сокол» (0,6 млн), ТСН «Микрорайон Даниловка» (0,6 млн рублей).

В течение июня энергетики были вынуждены ввести частичное и полное ограничение электроэнергии восьми СОТам. Лишь после таких крайних мер три садово-огороднических товарищества нашли возможность погасить долги полностью или заключить соглашения о реструктуризации задолженности.