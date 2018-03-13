В Якутске изъяты замаскированные под терминалы оплаты игровые автоматы

Сотрудниками полиции на регулярной основе проводятся мероприятия, направленные на противодействие незаконной организации азартных игр.

Так сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции МУ МВД России «Якутское» совместно с участковыми уполномоченными полиции г.Якутска изъяты игровые устройства, расположенные в торговом центре по ул.Дзержинского, в продуктовых магазинах по ул.Жорницкого, Семена Данилова и 50 лет Советской армии.

Игровые устройства, имеющие внешнее сходство с терминалами оплаты, были оборудованы купюроприемниками и мониторами, на которых отображаются проводимые операции. Всего в ходе мероприятий изъято 8 игровых терминалов.

По всем указанным фактам проводится проверка. Владельцы игровых устройств устанавливаются.