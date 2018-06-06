В Якутске из-за курения на балконе произошел пожар

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

05 июня 2018 г. 21.20 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит девятиэтажный дом на улице Кальвица в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через три минуты горел балкон. Огнем повреждено: балконный проем в подъезде на 3-м этаже на площади 1 кв.м, горение мусора в подъезде на площади 7 кв.м. Общая площадь пожара 8 кв.м. Причина неосторожное обращение с огнем при курении, виновный и ущерб устанавливается. Причина, виновный и ущерб устанавливается.