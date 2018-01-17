В Якутске идет подготовка к празднику Крещения

17 января в Якутске на месте проведения массового купания населения в период Крещения Господня силами госинспекторов ГИМС, спасателей Службы спасения Якутии, представителей казачества и ответственных лиц по проведению обрядового мероприятия произведен спуск в подготовленную купель-иордань специального металлическо-дощатого блока со ступеньками, перилами и бортами для безопасного купания.

Полным ходом идет обустройство территории «Крещенского городка»: установлены палатки, расчищены подъездные пути и места для стоянки автомобильной техники, идет установка ледяных скульптур.

В период проведения крещенских купаний в республике в оборудованных палатках, кроме водолазов и медиков, будут дежурить спасатели, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, противопожарной службы, подразделений ГУ МЧС России по РС(Я), для обеспечения порядка будут привлечены сотрудники правоохранительных органов и представители казачества.

Чтобы православный праздник Святое Богоявление прошел без происшествий, Отдел безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует соблюдать следующие правила:

окунаться следует в специально оборудованных прорубях;

перед купанием в проруби необходимо разогреть тело;

к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви;

если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь;

Запрещается:

купаться в состоянии алкогольного опьянения;

купание детей без присмотра родителей или взрослых;

подавать крики ложной тревоги;

загрязнять и засорять купель;

подъезжать к купели на автотранспорте.

Государственными инспекторами по маломерным судам и работниками спасательных подразделений в зоне объекта будет проводиться разъяснительная работа по предупреждению несчастных случаев на воде с использованием памяток и брошюр.

Также всем посетителям крещенской купели необходимо знать: в проруби необходимо быть всего несколько секунд – обычно не больше трех, – затем нужно надеть халат и пойти в теплое помещение или автомобиль, где сразу выпить горячего чая с медом.