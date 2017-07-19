В Якутске идет инвентаризация дворовых и общественных территорий

Предприятия жилищно-коммунальные комплекса столицы во вторник, 18 июля, на еженедельной планерке отчитались о ходе текущей работы перед советником главы г. Якутска Натальей Деминой. На совещании было отмечено, что все работы по благоустройству дворовых и общественных территорий идут по плану.

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики объявлен конкурс «Родные дворы» на обустройство площадок для выгула домашних животных по ул.Кузьмина, 34 г и ул.Дзержинского, 12/3.

МКУ «Расчетно-билинговой центр» сообщило о проведении совещания с ГКУ РС(Я) «Агентство субсидий» по вопросам изменения тарифов и внесения показаний индивидуальных приборов учета в ГИС ЖКХ. С 15 июня по 15 июля в рамках акции «Все о квартплате» состоялось консультирование населения по вопросам размера платы за жилищно-коммунальные услуги, о работе через «Личный кабинет» портала «Электронное ЖКХ РС (Я)», о возможностях онлайн — просмотра баланса лицевого счета и оплате квартплаты с помощью современных сервисов.

Представители территориальных управлений отчитались по проводимым мероприятиям для формирования муниципальной программы по благоустройству на 2018-2022 годы.

Подводя итоги совещания, Наталья Демина обратила внимание участников на сроки завершения инвентаризации дворовых и общественных территорий, проводимой в рамках проекта по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы. Она отметила, что инвентаризация на территории города Якутска должна быть оперативно осуществлена до 20 июля. Инвентаризацию проводит рабочая группа, созданная решением Окружной администрации, в соответствии с графиком. Отмечена недостаточная информированность населения о проводимых мероприятиях.

Цель проведения инвентаризации — оценка физического состояния дворовых, общественных территорий, уровня благоустройства дворов индивидуальных жилых домов и земельных участков, определение, какие мероприятия по благоустройству необходимо провести на местах, а также составить реестр благоустройства территорий для составления графика работ. Итогом инвентаризации должен стать паспорт благоустройства городского округа «город Якутск», который будет размещен в системе ГИС ЖКХ.