В Якутске идет фестиваль детских загородных лагерей

Вот уже четвертый год в разгар летнего оздоровительного сезона проводится фестиваль детских загородных лагерей.

В этом году программа фестиваля отличается насыщенностью и состоит из двух видов: спортивного этапа и творческого. Спортивная часть проходит на территории лагеря «Спутник», куда 21 июля 2017 г. съехались ребята из Каландарашвили, Энергетика, Родничка, Бинго, Радуга, чтобы помериться силами в спортивных состязаниях по 8 видам: мини-футбол, пионербол, плавание, шашки, веревочный парк, пулевая стрельба, веселые старты и черлидинг. Творческий этап состоится 25 июля на территории лагеря Каландарашвили.

По словам начальника лагеря «Спутник» Левиной Веры Прокопьевны, с каждым годом количество участников увеличивается, появляются новые интересные для ребят виды спорта и творчества. В этом году в фестивале участвуют около 400 ребят. «Спутник», единственный из лагерей, который может принять на своей территории одновременно такое количество детей.

Куратор проекта Потапова Мария Семеновна, ведущий специалист воспитательного отдела управления образования администрации г. Якутска подчеркнула, что в этом юбилейном году фестиваль проходит в рамках объявленного в Якутске года добра и приурочен 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства.

Фестиваль объединил не только детей, но и работников и начальников лагерей, которые стали болельщиками и активно поддерживают своих юных спортсменов и талантов!