В Якутске и ряде районов предстоят временные ограничения электроснабжения

Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» уведомляют о временном ограничении электроснабжения 14 июля в связи с проведением работ по ремонту и техобслуживанию линий электропередачи и оборудования, подключению новых объектов, работ в охранной зоне, по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Клары Цеткин 14, 22, 24, 26, 28-31, 32, 32/2-43, Сергеляхское шоссе 5км 5/3-5/9, 7, 7А, 11/а, 45/5а, Сергеляхское шоссе 9 км, 87/2, 87/3, пер. Зои Космодемьянской 2/1, 2/2, 4, 8/1, 14/1, СОТ Булгуняхтах 25, Сергеляхское шоссе 9 км, 10 км;

09:30-15:00 – Набережная 11/2, 20/2, 22, Набережная 2-я 8/1, 10, 10/1, 20, 30б, 34, 34б, 35, 36, Набережная 3-я 49, 51/1, Можайского 43, 49, 51, 53;

10:00-16:00 – Маганский тракт 8-10 км;

13:30-17:00 – Петра Алексеева 66, Рыдзинского 31, 35, 39, Кутузова 15, 17, 19, 30/1, СОНТ Коммунальщик, СОТ Мечта, Мархинская, Жатайская, Просторная;

14:00-17:00 – Якутская 3, 7, 9/1, 11, 13, 15, 15/1, 17, Мирнинская 13-25, Верхоянская 2, 4, 6,10, Халтурина 26, 28, 85, 93, Федора Попова 14/1, 14/3, 14/4, Пилотов, Лесная 3, 13, 18, 28/2, 28/3, Молодежная 3, 12, 13, 18, 31/1, Заречная 6-28/1, пер. Футбольный 4, Белое озеро (частично).

Горный улус:

08:00-17:00 – с. Бясь-Кюёль, с. Бердигестях, п. Май, с. Асыма, п. Чекя-Бясь, с. Орто-Сурт, с. Кептин, п. Тонгулах, п. Тысагаччи, с. Дикимдя, п. Эбя, с. Магарас, п. Улу-Сысы, п. Харыялах, с. Кюёрелях, с. Ерт.

Вилюйский улус:

08:00-17:00 – с. Илбенге.

Усть-Алданский улус:

09:00-15:00 – с. Кептени, п. Бетта, уч. Далы, уч. Элесин, с. Дюпся, п. Бяди, п. Чериктей, уч. Остойка, с. Балыктах, п. Дыгдал;

Намский улус:

09:00-15:00 – с. Кобокон, с. Арбын, с. Фрунзе.

15:30-16:30 – п. Модутцы, с. Хатырык, с. Маймага, с. Тюбятцы.

Хангаласский улус:

10:00-16:00 – с. Ой.

В графике возможны изменения.