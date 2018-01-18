В Якутске и Нерюнгри идет сбор предложений по благоустройству общественных пространств

Начался сбор предложений по благоустройству общественных пространств в Якутске и Нерюнгри.

В рамках реализации нового этапа муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы», 18 января в здании Окружной администрации города Якутска по пр. Ленина, 15 и ул. Октябрьская, 20/1а, проведен сбор предложений по благоустройству общественных пространств среди сотрудников и посетителей администрации.

Сбор предложений был организован Управлением архитектуры и градостроительной политики Якутска. В фойе первого этажа установлены компактные ящики для голосования, куда граждане могли опускать свои предложения с указанием названия или адреса того или иного общественного пространства, которое, по их мнению, должно быть благоустроено в 2018 году.

Гражданам был представлен перечень общественных пространств, из которых можно выбрать наиболее понравившееся или же предложить иное общественное пространство.

«Сегодня мы дали старт сбору предложений по благоустройству городских территорий в общественных местах, а с 20 января ящики для сбора предложений появятся в других общественных местах столицы. Ящики для сбора предложений будут установлены в ТРК «Туймаада», в кинотеатре «Cinema-Centеr», в головном офисе Многофункционального центра «Мои документы», в торговых центрах «УлуруМолл» и «ОптимистПроф», а также в Окружной администрации города Якутска, управлениях округов и пригородов столицы», — отмечает главный специалист отдела архитектуры и градостроительства Управления архитектуры и градостроительной политики Окружной администрации города Якутска Анастасия Губко.

Сбор предложений от горожан также ведется электронным способом через городской портал OneclickYakutsk через раздел «Городская среда» и электронную почту dgp.yakutsk@mail.ru.

Контактный телефон: (4112) 42-90-91, Управление архитектуры и градостроительной политики Окружной администрации города Якутска.

Сбор предложений среди горожан будет проводиться до 9 февраля, после чего будет состоится заседание общественной комиссии по отбору поступивших предложений. Затем отобранные предложения в марте вынесут на общественное рейтинговое голосование.

Аналогичная процедура проходит и в городе Нерюнгри.

В Нерюнгри порядка 300 человек приняли участие в сборе предложений по городской среде

В Нерюнгри активным ходом ведется сбор предложений от жителей по определению перечня объектов общественных пространств для благоустройства. Объекты, получившие наибольшее число голосов от граждан, будут включены в рейтинговое голосование, в рамках которого население определит, что будет благоустроено в первую очередь.

На сегодняшний день почти 300 человек внесли свои предложения. Предварительно лидирует городской сквер в районе СОШ № 2. Также нерюнгринцы голосуют за городской сквер в районе ул. Карла Маркса, 9/1, Городской парк культуры и отдыха им. Г.И. Чиряева, Технопарк (в районе больничного комплекса). Сбор предложений продлится до 9 февраля 2018 года. Рейтинговое голосование состоится в марте 2018 года.

Точки сбора предложений в Нерюнгри действуют по следующим адресам:

1. ЦКиД им. А.С. Пушкина 1 этаж

2. МБУК Нерюнгринский музей

3. Городская библиотека, ул. Карла Маркса, 29

4. Городской парк культуры и отдыха им. Г.И. Чиряева

5. Магазин «Панорама»

6. Магазин «Айгуль»

7. Магазин «Север

Дополнительно проводится онлайн-голосование в группе социальной сети Одноклассники.ру: https://ok.ru/profile/ 544233219726/statuses/ 67900716960654.

Напомним, что отбор проектов ведется в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». На реализацию проекта в Якутии предусмотрена государственная поддержка в размере 224,8 млн рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 200 млн рублей.