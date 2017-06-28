АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
27
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.88
 65.96
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.06.2017, 13:15
Республика
2 июля – день реки Лена
28.06.2017, 12:55
Культура & Образование
Безопасное лето в детском лагере «Кэскил»
28.06.2017, 12:45
Происшествия
В Якутске задержали юного угонщика авто
28.06.2017, 12:21
Республика
В Якутске и 16 улусах введен особый противопожарный режим
28.06.2017, 12:17
Общество
Некролог
Соболезнование близким, коллегам и друзьям профессора Егора Егорова
28.06.2017, 12:13
Столица
Городской пляж открыт до 21 часа
28.06.2017, 12:05
Культура & Образование
Дневник Международной исследовательской школы – 2017 
28.06.2017, 11:43
Столица
В Якутске пройдет Неделя бытового обслуживания — программа мероприятий
28.06.2017, 11:35
Происшествия
Видео
В Якутске по горячим следам задержан угонщик-рецидивист
28.06.2017, 11:23
Политика
Правительство решает вопросы проблемных участков в Хатассах
28.06.2017, 11:16
Культура & Образование
«Open. лекция» раскроет мир писателя Семена Данилова
28.06.2017, 11:09
Красота & Здоровье
Сегодня день рождения ветерана здравоохранения
28.06.2017, 11:05
Политика
Галина Данчикова: «Господдержке сельского хозяйства уделяется особое внимание»
28.06.2017, 10:58
Путешествия
Для Якутии должен быть важен даже один турист
28.06.2017, 10:50
Культура & Образование
Стартовал IV Международный юношеский конкурс «Скрипка Севера»
28.06.2017, 10:45
Общество
Благотворительная акция «Айли» в поддержку жителей села Березовка собрала более полумиллиона рублей
28.06.2017, 10:37
Происшествия
Сотрудники ДПС задержали охотников с незаконной добычей
28.06.2017, 10:19
Общество
В домах Нерюнгри и Мирного заменят лифты
28.06.2017, 10:05
Культура & Образование
В Чурапче прошел Ысыах художников
28.06.2017, 9:51
Финансы
Россельхозбанк запустил сервис Samsung Pay с Mastercard
28.06.2017, 9:38
Происшествия
В центре Якутска незаконно построен многоэтажный дом на деньги граждан
28.06.2017, 9:23
Общество
Стало известно имя лучшего монтёра пути «Железных дорог Якутии»
28.06.2017, 9:13
Финансы
Якутский филиал Россельхозбанка предлагает новые монеты из драгметаллов
28.06.2017, 9:11
Происшествия
Мужчина «купил» права у заключенного за 20 тысяч рублей
28.06.2017, 9:02
Политика
Сафронов о мосте через реку Лена: «Мы должны активизироваться»
28.06.2017, 8:40
Происшествия
«Водоканал» наказали за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде?
28.06.2017, 8:34
Происшествия
Фотофакт
Резонанс
Якутская авиакомпания прокомментировала скандальную фотографию
28.06.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Среда 28 июня 2017 г.
27.06.2017, 22:46
Общество
В Якутске состоится очередное заседание РАТОП
27.06.2017, 18:29
Республика
«РусГидро» собрало лучших специалистов в области ВИЭ на конференции в Якутии
27.06.2017, 18:26
Столица
28 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
27.06.2017, 18:12
Культура & Образование
В Якутии спектакль театра Олонхо пройдет под открытым небом
27.06.2017, 18:05
Экономика
В Якутии установлен новый размер минимальной заработной платы
27.06.2017, 17:56
Столица
Виктор Федоров встретился с бойцами стройотряда
27.06.2017, 17:51
Культура & Образование
Образы Олонхо, созданные великим мастером – на ысыахе Олонхо
27.06.2017, 17:32
Культура & Образование
Международное сотрудничество: делегация СВФУ посетила китайские вузы-партнеры
27.06.2017, 17:27
Республика
Видео
Эксклюзив
После форума: Березовка ждет помощи. И очень торопится!
27.06.2017, 16:48
Происшествия
В Ленске завершено расследование уголовных дел по обвинению несовершеннолетних в кражах и угрозе убийством
27.06.2017, 16:46
Столица
Гости Ысыаха Туймаады «прокачали» трафик в 1 000 000 фотографий
27.06.2017, 16:41
Общество
Алмазэргиэнбанк выступил генеральным спонсором премии «Признание»
27.06.2017, 16:33
Происшествия
Житель Олекминского улуса подозревается в изнасиловании
27.06.2017, 16:08
Происшествия
В Якутске в результате ДТП разлилось топливо
27.06.2017, 16:04
Культура & Образование
Connecting languages, Connecting cultures: СВФУ собрал преподавателей английского языка
27.06.2017, 15:36
Происшествия
В Якутске машины сбили трех детей
27.06.2017, 15:33
Культура & Образование
Дети из пострадавших от паводка сел Якутии отдыхают в профилактории СВФУ
27.06.2017, 14:57
Политика
Социальная платформа ЕР направит в Минобразования предложения по повышению доступности ясельных групп
27.06.2017, 14:48
Происшествия
Смертельная жара: Нынче уже утонули 33 якутянина
27.06.2017, 14:37
Экономика
Продолжается приёмка выполненных работ по капитальному ремонту домов
27.06.2017, 14:36
Спорт
Позитив
В Якутии задарили двукратного чемпиона Европы по боксу и его тренера!
27.06.2017, 14:28
Политика
Некролог
40 дней: В память о депутате Александре Романове
27.06.2017, 12:49
Культура & Образование
Эксклюзив
Артисты монгольского театра: Мы в Якутске как дома!
27.06.2017, 12:34
Общество
Третья часть Общественной палаты РС(Я) сформирована!
27.06.2017, 12:29
Политика
Елена Голомарева провела личный прием граждан
27.06.2017, 12:11
Спорт
Принц Королевства Бутан: «Мы заинтересованы в участии в Играх «Дети Азии» на Сахалине и в Улан-Баторе»
27.06.2017, 12:02
Республика
Ысыах, посвященный 50-летию газификации Якутии, объединил газовиков
27.06.2017, 11:41
Культура & Образование
«Скрипка Севера» соберёт лучших музыкантов в Якутске!
27.06.2017, 11:13
Культура & Образование
Стартовала республиканская приемная комиссия по набору абитуриентов в центровузы
27.06.2017, 11:05
Политика
Экстра
В ОП не допустили кандидата, провокационно высказавшегося о победителях Игр Дыгына
27.06.2017, 11:02
Столица
30 июня будет перекрыта улица Октябрьская
27.06.2017, 10:51
Политика
Доступ к мессенджерам может быть ограничен
27.06.2017, 10:48
Политика
Верхоянцы побывали в гостях у Галины Данчиковой
27.06.2017, 10:36
Общество
Некролог
Прощание с Иосифом Николаевым пройдет 28 июня
27.06.2017, 10:29
Финансы
Объем средств населения в Россельхозбанке превысил 700 млрд рублей
27.06.2017, 10:12
Происшествия
Погоня закончилась стрельбой
27.06.2017, 9:49
Культура & Образование
В Якутии впервые откроется российско-китайская дипломатическая школа для старшеклассников
27.06.2017, 9:42
Политика
Егор Борисов провёл расширенную планёрку с правительством
27.06.2017, 9:34
Желток
Парусные корабли вдохновили якутянина на создание необычного мангала
27.06.2017, 9:23
Республика
Завершается ремонт трассы Р-504 «Колыма»
27.06.2017, 9:10
Происшествия
В Якутии произошло четыре пожара
27.06.2017, 8:51
Столица
Фотофакт
Ысыах Туймаады – 2017: Фоторепортаж
27.06.2017, 8:38
Происшествия
Фотофакт
В Белой Горе затопило аэродром
27.06.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 27 июня 2017 г.
Архив новостей
Республика
28 июня 2017, 12:21
132

В Якутске и 16 улусах введен особый противопожарный режим

МЧС напоминает: в ряде районов на территории республики действует особый противопожарный режим.

Основным виновником лесных пожаров является человек — его небрежность при пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в местах пикников, во время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. Во время выстрела охотника вылетевший из ружья пыж начинает тлеть, поджигая сухую траву. Часто можно видеть, насколько завален лес бутылками и осколками стекла. В солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи как зажигательные линзы. Не полностью потушенный костер в лесу служит причиной последующих больших бедствий.

Напомним, что особый противопожарный режим действует на территории 17 муниципальных образований:

Нюрбинского, Мирнинского, Томпонского, Ленского, Нерюнгринского, Алданского, Кобяйского, Амгинского, Горного, Сунтарского, Намского, Чурапчинского, Усть-Алданского, Верхневилюйского, Таттинского, Олекминского районов и Городского округа   «Город Якутск».

Напоминаем, если на территории вашего муниципального образования действует особый противопожарный режим, то посещение гражданами лесных массивов категорически запрещено.

Напоминаем, что в соответствии с прогнозом Якутского управления Гидрометеослужбы, 28-29 июня ожидается установление чрезвычайно высокого V класса пожарной опасности леса в Хангаласском районе и окрестностях г. Якутска, сохранение V класса в Горном, Томпонском районах. Установление высокого IV класса в Жиганском, Таттинском, Усть-Майском районах, сохранение высокого IV класса в Нюрбинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Кобяйском, Намском, Усть-Алданском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Амгинском, Олекминском и Нерюнгринском районах. Прошедшие дожди снизили до I-III класса пожарную опасность в Мирнинском, Сунтарском и Алданском районах.

Учитывая прохождение лесопожарного сезона, температурный режим, дефицит осадков, существует вероятность появления и распространения очагов природных пожаров.

Главное управление МЧС России по республике Саха (Якутия) обращается к жителям и гостям республики: соблюдайте правила пожарной безопасности!

В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:

проводить выжигание сухой травы и камыша;
разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;
курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;
оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.

Что делать, если начался лесной пожар?

Если вы обнаружили пожар в лесу, немедленно сообщите об этом в службу спасения, в администрацию сельского округа или в лесничество. Запомните номера, на которые следует звонить в случае лесного пожара: «01» — со стационарного телефона, «112» и «101» (с мобильных телефонов), Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) 8-4112-44-74-76.

Если обнаруженный вами пожар ещё не набрал силу, примите меры по его тушению с помощью воды, земли, песка, веток лиственных деревьев, плотной одежды. Наиболее эффективный способ тушения лесного пожара – забрасывание кромки пожара землёй.

При тушении очага лесного пожара не отходите далеко от дорог и просек, поддерживайте связь с остальными участниками тушения пожара с помощью зрительных и звуковых сигналов.

В случае задымления в населенном пункте, необходимо минимизировать своё пребывание на улице, без острой необходимости не стоит покидать помещение, пить побольше воды. При ухудшении самочувствия,  незамедлительно обращайтесь к врачу.

Cотрудники МЧС и представители взаимодействующих структур ежедневно осуществляют мероприятия по предотвращению возникновения природных пожаров и пожаров в жилом секторе на территории Республики Саха (Якутия). К этой работе активно привлекаются специалисты Департамента по лесным отношениям республики, старосты, патрульные, патрульно-маневренные и патрульно-контрольные группы в населенных пунктах.

Дознавателями надзорной деятельности федеральной противопожарной службы организована работа по установлению причастных и виновных лиц к возникновению лесных пожаров. Так, в ходе предварительных проверок и розыскных мероприятий установлены 11 лиц, причастных к возникновению природных пожаров, из которых 8 граждан привлечены к административной ответственности по п. 4 ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека».

Дознавателями органов Государственного пожарного надзора также организована работа по установлению причастных и виновных лиц к возникновению лесных пожаров, по всем сообщениям о лесных пожарах проводится проверка в соответствии со ст. 144 УПК РФ.

Уважаемые жители и гости республики, помните: лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут административную или уголовную ответственность.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
25.06.2017, 15:41
Желток
Эксклюзив
Позитив
Фотофакт: Ысыах Туймаады 2017. Во что были одеты известные люди Якутии
26.06.2017, 15:13
Столица
Позитив
Взлет молодого Дархана
23.06.2017, 18:41
Политика
Два якутянина попали в кадровый резерв президента России
22.06.2017, 16:32
Политика
Александр Жирков отобедал с Путиным
26.06.2017, 12:27
Общество
Некролог
Памяти Иосифа Алексеевича Николаева
22.06.2017, 16:06
Политика
Эксклюзив
Глава Вилюйского улуса опять оскорбил депутата?
25.06.2017, 10:22
Политика
Экстра
СР выставит своего кандидата на выборы мэра Якутска
22.06.2017, 14:07
Политика
Экстра
Новый пост Саввы Михайлова
23.06.2017, 11:49
Политика
Экстра
«Единая Россия» выдвинула своего кандидата на выборах главы Якутска
27.06.2017, 0:18
Происшествия
Якутский студент умер в Новосибирске от переутомления?
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Финансы
28.06.2017

Якутский филиал Россельхозбанка предлагает новые монеты из драгметаллов

Общество
27.06.2017

В Якутске состоится очередное заседание РАТОП

Экономика
27.06.2017

В Якутии установлен новый размер минимальной заработной платы

Столица
27.06.2017

Виктор Федоров встретился с бойцами стройотряда

Видео Эксклюзив
Республика
27.06.2017

После форума: Березовка ждет помощи. И очень торопится!

Общество
27.06.2017

Алмазэргиэнбанк выступил генеральным спонсором премии «Признание»

Позитив
Спорт
27.06.2017

В Якутии задарили двукратного чемпиона Европы по боксу и его тренера!

Некролог
Политика
27.06.2017

40 дней: В память о депутате Александре Романове