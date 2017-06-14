В Якутске хулиган разбил машину председателя политической партии

Председатель якутского отделения партии «За женщин России» Альбина ЧЕРЕПАНОВА на своей страничке в facebook пишет:

Это не кадры из триллера.

Это жизнь. Светлые летние ночи. Вот так под окнами своих домов машины могут подвергаться нападению.

Молодой человек, 21 год, приехавший из улуса, еле стоит на ногах от выпитого, но уверенно рушит всё, что попадается ему на пьяные глаза…..

Должна отметить доблестную работу участкового полицейского. В обед нарушитель был уже пойман, задержан. Оказалось, что он в розыске, оказалось, что побита не одна машина, оказалось, что от случайной встречи и общения пострадали люди.

Теперь же его ждёт суровое наказание…

Что случилось? Чего не хватает нашей современной молодежи? А каково родителями?