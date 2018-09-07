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7 сентября 2018, 16:28
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В Якутске грузовик врезался в автобус

06 сентября около 17 часов в дежурную часть Госавтоинспекции г. Якутска поступило телефонное сообщение о том, что на 5 км. Вилюйского тракта произошло столкновение грузовика и автобуса.  

По прибытию нарядов ДПС было установлено, что водитель автомобиля «Исудзу Эльф»,не выдержав безопасную скорость и дистанцию, совершил столкновение со впереди следовавшим автобусом «ПАЗ-32054», который двигался на буксире. От удара общественный транспорт врезался в заднюю часть буксировавшего его автобуса той же марки.

В результате ДТП водитель «Исудзу» с переломом ноги был доставлен в больницу.

Вечером того же дня на ул. Чернышевского был совершен наезд на мужчину 1973 г.р., который,по предварительным данным, неожиданно выскочил на проезжую часть перед проезжавшим автомобилем «Тойота Рактис».

Прибывшие врачи скорой помощи, осмотрев пешехода,диагностировали у него множественные ушибы лица и назначили амбулаторное лечение.

В ходе разбирательств выяснилось, что автомобилист был трезв, чего не скажешь о пешеходе. Освидетельствование показало результат 0,71 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В объяснении пострадавший написал, что по пути следования, споткнувшись, упал прямо на проезжую часть, по которой в тот момент ехала иномарка.

По обоим фактам ДТП проводится административное расследование.

Госавтоинспекция обращается ко всем водителям – быть внимательными на дорогах. Не превышать безопасный скоростной режим, соблюдать безопасную дистанцию и интервал.

Особую тревогу вызывают пешеходы, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в темное время суток необходимо обезопасить себя и использовать на одежде световозвращающие элементы, благодаря которым водители могут заметить пешехода на расстоянии 150 метров.

 

Источник: Группа пропаганды ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутское».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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