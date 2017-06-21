В Якутске грузовик сбил 78-летнюю женщину

20 июня в 13 ч. на ул. Чернышевского напротив дома №80 водитель автомашины «ММС Кантер» не предоставил преимущество и совершил наезд на 78-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В момент ДТП грузовик следовал со стороны города по левой полосе движения.

Прибывшая на место происшествия карета «скорой помощи» в срочном порядке госпитализировала пешехода с тяжелыми травмами головы в реанимацию.

Со слов автомобилиста, он не заметил переходившего человека из-за стоящего с обеих сторон потока транспортных средств. Однако на имеющейся записи с камеры видеонаблюдения видно, что на правой полосе дороги перед пешеходным переходом остановилось транспортное средство для того, чтобы пропустить пешехода. Нарушитель, возможно, вышедшего на проезжую часть пешехода, действительно, не видел, но предположить, что автомашина пропускает идущего пешехода определенно должен был. Медосвидетельствование не выявило у него факта употребления алкогольных напитков.

Отметим, что согласно Правилам дорожного движения водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода, а пешеходы, в свою очередь, могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

В связи с высокой аварийностью на данном нерегулируемом пешеходном переходе в начале 2016 года по инициативе Отдела ГИБДД МУ МВД России «Якутское» было внесено предложение Администрации г. Якутска об установке в данном месте светофорного объекта. Работы, запланированные на текущий год, пока не ведутся.

Около 9 часов вечера того же дня в дежурную часть ГИБДД г. Якутска поступило сообщение о том, что на ул. Жорницкого напротив дома №18 «В» неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на 51-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в неположенном для этого месте. После ДТП автомобилист ретировался в неизвестном направлении.

Медики, выявив у пешехода перелом лодыжки, назначили ему амбулаторное лечение.

Вскоре инспекторами группы розыска ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутское» был установлен и задержан водитель – им оказался молодой человек 1992 года рождения, управлявший автомобилем «Тойота Спринтер Кариб», который объяснил свое оставление места ДТП возможным отсутствием травм у пешехода.

Проведенное освидетельствование не выявило у водителя состояния опьянения, чего не скажешь о пострадавшем пешеходе: технический прибор «Алкотест» показал результат – 1,28 мг/л.

Пострадавший помимо того, что расплатился своим здоровьем за нарушение ПДД, выплатит штраф. Автомобилист же, оставивший в нарушение ПДД место дорожно – транспортного происшествия, привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, за что законодательством предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1 до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.

Источник: Группа пропаганды ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутское»