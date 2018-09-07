В Якутске грузовик провалился в яму

На улице Чайковского после дождей снова образовалась яма. Сегодня в нее провалился грузовик. Источник: http://news.ykt.ru/article/77083

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