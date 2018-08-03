В Якутске группа подростков напала на прохожего

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что нападению подвергся 19-летний горожанин. Как пояснил потерпевший, проходя мимо группы подростков, он сделал им замечание по поводу разбрасываемых ими окурков.
Замечание со стороны молодого человека им не понравилось и четверо 15-летних подростков набросились на него толпой. Злоумышленникам удалось вырвать из рук потерпевшего портфель, в котором находились документы, ключи от квартиры и денежные средства в размере около 2000 рублей.
Подросткам не удалось уйти далеко. Их личности были установлены. Подозреваемые задержаны.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2. ст 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)