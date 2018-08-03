В Якутске группа подростков напала на прохожего

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что нападению подвергся 19-летний горожанин. Как пояснил потерпевший, проходя мимо группы подростков, он сделал им замечание по поводу разбрасываемых ими окурков.

Замечание со стороны молодого человека им не понравилось и четверо 15-летних подростков набросились на него толпой. Злоумышленникам удалось вырвать из рук потерпевшего портфель, в котором находились документы, ключи от квартиры и денежные средства в размере около 2000 рублей.

Подросткам не удалось уйти далеко. Их личности были установлены. Подозреваемые задержаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2. ст 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».