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В Якутске готовятся развернуть Крещенскую купель

В этом году Крещенские купания в городском округе «город Якутск» пройдут в традиционный 12-й раз. С 18 по 20 января на территории Зеленого Луга будет открыта центральная купель для жителей и гостей столицы.

Помимо нее окунуться в святую воду можно будет еще в двух местах. Официально купели будут оборудованы в зоне акватории водозаборных сооружений ОАО «Водоканал» и на реке Лена в ГО «город Жатай».

По информации советника главы города Якутска, председателя организационного комитета по подготовке и проведению «Крещенских купаний» Александра Канина, 17 января будет обустроен «Крещенский городок» на Зеленом лугу и подготовлена полынья.

На местах во время проведения крещенских купаний будут дежурить сотрудники полиции МУ МВД РФ «Якутское», ГУ МЧС РФ по РС (Я), представители Якутского казачества. Кроме того, будет организовано дежурство врачей Скорой помощи, сотрудников ГАИ, ГИМС, пожарной службы, водолазов и народной дружины. Все мероприятия проводятся на добровольных началах.

18 января, в 13.00 часов на Зеленом Лугу состоится освящение купели Архиепископом Якутским и Ленским Романом. А с 15.00 часов 18 января до 9.00 утра 20 января купель будет работать для всех желающих. Для удобства горожан с 14.00 до 22.00 часов 18 января и с 10.00 до 22.00 часов 19 января от Преображенской церкви будут курсировать автобусы до центральной купели на Зеленом лугу. Цена проезда 25 рублей, автобусы будут ездить по мере накопления пассажиров.

Крещенские купания пользуются большой популярностью среди жителей республики. В прошлом году на территории Республики Саха (Якутия) было организовано 48 купелей, которые посетили 65 тысяч якутян. На территории столицы республики в 2017 году в крещенскую купель окунулись 43 тысячи человек.

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Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.
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