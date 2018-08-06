В Якутске готовятся ко Дню физкультурника

В субботу 11 августа в России отмечается День физкультурника. К этому дню в Якутске приурочены массовые спортивные мероприятия.

Столицу Якутии можно по праву назвать одним из центров спортивной жизни России. При поддержке городских и республиканских властей в городе развивается спортивная инфраструктура, успешно функционируют центры спортивной подготовки, детские спортивные школы. Ежегодно проходят крупные российские и международные соревнования.

Развитие спорта высоких достижений было бы невозможно без поддержки физической культуры. В Якутске построены высококлассные спортивные комплексы и бассейны для развития массового спорта. За прошлый год благодаря проекту «Народный бюджет» Окружной аминистрации в городе было построено 11 спортивных площадок. В этом году в округах и пригородах открываются новые воркауты и спортивные площадки на территории школ и дворов. В любое время года каждый желающий, независимо от возраста, может заняться любым видом спорта или просто улучшить свою физическую форму.

Управление физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска приглашает горожан и гостей столицы принять активное участие в спортивных мероприятиях Дня физкультурника.

ПЛАН

спортивно-массовых мероприятий ко Дню физкультурника

11-12 августа 2018 г.