В Якутске готовятся ко Дню физкультурника

В субботу 11 августа в России отмечается День физкультурника. К этому дню в Якутске приурочены массовые спортивные мероприятия.
Столицу Якутии можно по праву назвать одним из центров спортивной жизни России. При поддержке городских и республиканских властей в городе развивается спортивная инфраструктура, успешно функционируют центры спортивной подготовки, детские спортивные школы. Ежегодно проходят крупные российские и международные соревнования.
Развитие спорта высоких достижений было бы невозможно без поддержки физической культуры. В Якутске построены высококлассные спортивные комплексы и бассейны для развития массового спорта. За прошлый год благодаря проекту «Народный бюджет» Окружной аминистрации в городе было построено 11 спортивных площадок. В этом году в округах и пригородах открываются новые воркауты и спортивные площадки на территории школ и дворов. В любое время года каждый желающий, независимо от возраста, может заняться любым видом спорта или просто улучшить свою физическую форму.
Управление физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска приглашает горожан и гостей столицы принять активное участие в спортивных мероприятиях Дня физкультурника.
ПЛАН
спортивно-массовых мероприятий ко Дню физкультурника
11-12 августа 2018 г.
|
№
|
Наименование мероприятия
|
Дата
|
Время
|
Место
|
1
|
Городской турнир по пляжному волейболу ко Дню физкультурника
|
11 августа
|
С 10.00 час.
|
Городской пляж
202 мкр.
|
2
|
Открытый городской турнир по спортивному пейнболу ко Дню физкультурника
|
12 августа
|
Открытие
12.00 час
Подведение итогов, награждение
16.30 час.
|
Мкр Птицефабрики, 2 км.
ПК «Комбат»
|
3
|
Открытый чемпионат города Якутска по парашютному спорту на точность приземления ко Дню физкультурника
|
12 августа
|
Подведение итогов, награждение-
15.00 час
(по уточнению)
|
Парашютная площадка Тулагино-Кильдямского наслега
|
4
|
Игры регулярного чемпионата города Якутска по футболу
|
11-12 августа
|
По назначению
|
Стадион «Туймаада»
|
5
|
Первенство села Маган по мини-футболу среди дворовых команд ко Дню физкультурника
|
11 августа
|
11.00 час.
|
Спортивная площадка
|
6.
|
I открытые соревнования по кросс-биатлону среди любителей
|
11 августа
|
Открытие
13.45 час.
|
ГПКиО
|
7.
|
Массовый выход любителей скандинавской ходьбы «Мы за Вас и Вы за Н.А.С.- сделай шаг ВПЕРЕД»
|
11 августа
|
11.00 час.
|
Стадион «Туймаада»
ГПКиО