АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
16
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
06.08.2018, 17:40
Общество
Касса Энергосбыта на ул. Бабушкина, 3 возобновляет работу
06.08.2018, 17:35
Общество
Размыв на трассе «Колыма» ликвидирован, движение открыто
06.08.2018, 17:25
Экология
В Горном улусе опрокинулся бензовоз. Пожарные ликвидируют последствия
06.08.2018, 17:15
Происшествия
В Алдане сотрудник Росгвардии спас тонущих женщину с ребенком
06.08.2018, 17:00
Общество
В Тикси оштрафовали директора аэропорта
06.08.2018, 16:45
Столица
Сегодня вечером отключат воду в некоторых районах Якутска
06.08.2018, 16:35
Спорт
В Якутске готовятся ко Дню физкультурника
06.08.2018, 16:25
Экология
В Вилюйске начали сортировать мусор
06.08.2018, 16:15
Экология
Теплоход получил пробоину и сел на мель, загрязнив реку нефтепродуктами
06.08.2018, 16:05
Общество
Глава Минсвязи РФ посетил почту в селе Улах-Ан
06.08.2018, 15:55
Общество
В Якутске застучало «Сердце добра»
06.08.2018, 15:45
Общество
Алмазэргиэнбанк поможет выпускнице детского дома «Берегиня» стать финансистом
06.08.2018, 15:35
Общество
Некролог
Помним и скорбим… Памяти Зинаиды Александровны Токуевой-Евсеевой, матери Матвея Евсеева
06.08.2018, 15:25
Столица
Был скотомогильник или нет? В Якутске начинают отбор проб почв на пустыре в центре города
06.08.2018, 15:10
Спорт
Хабиб против Конора. Все, что нужно знать о бое
06.08.2018, 14:52
Общество
Анонс
Скоро: «Мисс Бикини Якутия 2018»!
06.08.2018, 14:50
Спорт
Третьи в Сибири? Подводим итоги чемпионата страны
06.08.2018, 14:32
Культура & Образование
Кинокритик Кирилл Разлогов: На «Оскар» нужно отправлять «Царь-птицу»
06.08.2018, 14:29
Желток
Фотофакт
Якутская поп-звезда негодует
06.08.2018, 14:24
Происшествия
Мошенники выудили со счетов жителей Якутска и Нюрбы сотни тысяч рублей
06.08.2018, 14:15
Общество
Бренд «Сделано в Якутии» принес сети супермаркетов «Алмаз» награду
06.08.2018, 14:07
Общество
Министр связи РФ Константин Носков осмотрел Центр Системы-112 в Якутске
06.08.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Генетика: самые шокирующие факты
06.08.2018, 13:00
Красота & Здоровье
Интервью
«Не уносите органы с собой»
06.08.2018, 12:50
Сахалыы
Ньукулай Сылык «Чараас эйгэ» туһунан
06.08.2018, 12:40
Общество
Жители Мархи пожаловались на неприятный запах от свинокомплекса
06.08.2018, 12:30
Красота & Здоровье
Здоровье начинается с позвоночника
06.08.2018, 12:20
Происшествия
17-летний юноша перевернулся на Тойоте: пострадали дети
06.08.2018, 12:10
Общество
Афанасий Алексеев — человек, стоявший у истоков спартакиады Манчаары и общества «Осуохай»
06.08.2018, 12:00
Происшествия
В Якутии наказали нерадивую мать
06.08.2018, 11:50
Столица
Гордума взяла под особый контроль недобросовестного застройщика
06.08.2018, 11:40
Столица
Как в Якутске ловили ночных дрифтеров
06.08.2018, 11:30
Красота & Здоровье
Эксклюзив
На повестке дня формирование новой модели организации здравоохранения
06.08.2018, 11:20
Путешествия
В столице Якутии создаются новые туристические маршруты
06.08.2018, 11:11
Происшествия
Житель Якутска продавал наркотики за биткоины
06.08.2018, 11:00
Столица
Стартовал новый сезон «Дачный десант»
06.08.2018, 10:50
Республика
Вода ушла из поселков в Оймяконском улусе
06.08.2018, 10:40
Происшествия
Подростки на подработке совершили кражу
06.08.2018, 10:30
Столица
Анонс
Актуальное интервью с Валерием Домотовым
06.08.2018, 10:20
Республика
Фотофакт
В Черском обнаружена «Гламурная цыпа»
06.08.2018, 10:10
Происшествия
Назначена дата суда по делу о хищениях в НХМ Якутии
06.08.2018, 10:00
Общество
Россияне смогут сами выбирать дату свадьбы
06.08.2018, 9:50
Столица
«Вызов-кузов!»: более 50 бесхозных автомобилей вывезено с территории Сайсар
06.08.2018, 9:40
Экология
Днем в Якутске потеплеет
06.08.2018, 9:30
Происшествия
Житель Ингушетии осужден за вывоз золота на 67 млн рублей из Якутии
06.08.2018, 9:20
Экология
Резонанс
Бирюзовый цвет ручья в Якутии оказался фейком
06.08.2018, 9:10
Республика
Наш паровоз вперед лети: в 100-летие комсомола!
06.08.2018, 9:00
Столица
В Якутске стартовала акция «Мой подъезд»
06.08.2018, 8:48
Желток
Фотофакт
Знатный якутский садовод на обложке всероссийской газеты!
06.08.2018, 8:35
Происшествия
Эксклюзив
Резонансные дела Борисовской эпохи
06.08.2018, 8:15
Желток
Фотофакт
Известный якутский стилист женился!
06.08.2018, 8:13
Желток
Фотофакт
Облике морале Александр Ким-Кимэн в Баку
06.08.2018, 8:00
Опрос
Эксклюзив
Позитив
Голосование LIVE: Кто самый красивый политик?
06.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 6 августа 2018
06.08.2018, 2:08
Общество
Сегодня день рождения депутата, артисток и модельера
06.08.2018, 0:20
Общество
Агитпоезд. Комсомол. Нерюнгри
05.08.2018, 23:46
Общество
Фотофакт
Первый пассажирский поезд в Нижнем Бестяхе
05.08.2018, 20:22
Республика
6 августа предстоят временные ограничения электроснабжения
05.08.2018, 14:38
Общество
Резонанс
Байкеры прокомментировали инцидент со священным сэргэ
05.08.2018, 12:29
Общество
Поздравление с Днем железнодорожника
05.08.2018, 12:06
Происшествия
Джулустан Хон: Ситуация с лесным пожаром рядом с вахтовым посёлком Накын под контролем
05.08.2018, 11:40
Общество
Анонс
В Якутске на следующей неделе состоится митинг
05.08.2018, 10:34
Спорт
Экстра
Якутянин стал бронзовым призером чемпионата России!
05.08.2018, 10:29
Республика
Появление региональных врезок в мультиплексе – важное событие в истории телевидения в Якутии
05.08.2018, 9:18
Происшествия
В Якутии загорелся автомобиль
05.08.2018, 9:16
Республика
Врио главы Якутии: Мы ставим перед собой амбициозные задачи по развитию цифровой экономики
05.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 5 августа 2018
05.08.2018, 1:52
Общество
Некролог
Ушла из жизни якутянка, мать монгольской звезды
05.08.2018, 0:47
Общество
Сегодня день рождения депутата и коуча
04.08.2018, 23:54
Желток
Видео
Петр Яковлев сказал «Проекту Подиум»… auf Wiedersehen
04.08.2018, 21:23
Республика
Резонанс
На участке трассы Р-504 «Колыма» в Якутии открыто движение для легкового транспорта
04.08.2018, 20:59
Происшествия
SOS
Пожары в Нюрбинском районе: жители просят врио главы Якутии о помощи
Архив новостей
Спорт
6 августа 2018, 16:35
89

В Якутске готовятся ко Дню физкультурника

В субботу 11 августа в России отмечается День физкультурника. К этому дню в Якутске приурочены массовые спортивные мероприятия. 

Столицу Якутии можно по праву назвать одним из центров спортивной жизни России. При поддержке городских и республиканских властей в городе развивается спортивная инфраструктура, успешно функционируют центры спортивной подготовки, детские спортивные школы. Ежегодно проходят крупные российские и международные соревнования.

Развитие спорта высоких достижений было бы невозможно без поддержки физической культуры. В Якутске построены высококлассные спортивные комплексы и бассейны для развития массового спорта. За прошлый год благодаря проекту «Народный бюджет» Окружной аминистрации в городе было построено 11 спортивных площадок. В этом году в округах и пригородах открываются новые воркауты и спортивные площадки на территории школ и дворов. В любое время года каждый желающий, независимо от возраста, может заняться любым видом спорта или просто улучшить свою физическую форму.

Управление физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска приглашает горожан и гостей столицы принять активное участие в спортивных мероприятиях Дня физкультурника.

ПЛАН

спортивно-массовых мероприятий ко Дню физкультурника

11-12 августа 2018 г.

Наименование мероприятия

Дата

Время

Место

1

Городской турнир по пляжному волейболу ко Дню физкультурника

11 августа

С 10.00 час.

Городской пляж

202 мкр.

2

Открытый городской турнир по спортивному пейнболу ко Дню физкультурника

12 августа

Открытие

12.00 час

Подведение итогов, награждение

16.30 час.

Мкр Птицефабрики, 2 км.

ПК «Комбат»

3

Открытый чемпионат города Якутска по парашютному спорту на точность приземления ко Дню физкультурника

12 августа

Подведение итогов, награждение-

15.00 час

(по уточнению)

Парашютная площадка Тулагино-Кильдямского наслега

4

Игры регулярного чемпионата города Якутска по футболу

11-12 августа

По назначению

Стадион «Туймаада»

5

Первенство села Маган  по мини-футболу среди дворовых команд ко Дню физкультурника

11 августа

11.00 час.

Спортивная площадка

6.

I открытые соревнования по кросс-биатлону среди любителей

11 августа

Открытие

13.45 час.

ГПКиО

7.

Массовый выход любителей скандинавской ходьбы «Мы за Вас и Вы за Н.А.С.- сделай шаг ВПЕРЕД»

11 августа

11.00 час.

Стадион «Туймаада»

ГПКиО

Источник: Якутск.рф
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
06.08.2018, 8:00
Опрос
Эксклюзив
Позитив
Голосование LIVE: Кто самый красивый политик?
02.08.2018, 22:50
Столица
Материальная помощь семьям в день ВДВ
03.08.2018, 21:56
Политика
Эксклюзив
Резонанс
Отзыв Владимира Федорова с выборов мэра Якутска: официальный комментарий ЯРО ВПП «РОДИНА»
01.08.2018, 22:38
Происшествия
Видео
Резонанс
Смертельное ДТП в Якутии: Третий пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии
02.08.2018, 15:00
Экономика
В каких случаях можно остаться без газа? Разъясняет Сахатранснефтегаз
02.08.2018, 12:00
Экономика
Объявление
Сахатранснефтегаз проведет контрольно-пневматическое испытание газопроводов на улице Тимирязева
03.08.2018, 20:58
Политика
Экстра
Владимира Федорова отзывают с выборов мэра Якутска
02.08.2018, 22:42
Столица
Помощь пострадавшим от паводка жителям Читы
31.07.2018, 1:10
Культура & Образование
Фотофакт
Якутский режиссер с Катрин Денев
02.08.2018, 11:50
Без рубрики
Массовые госзакупки под занавес пятого созыва Госсобрания Якутии
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Общество
06.08.2018

Бренд «Сделано в Якутии» принес сети супермаркетов «Алмаз» награду

Интервью
Красота & Здоровье
06.08.2018

«Не уносите органы с собой»

Красота & Здоровье
06.08.2018

Здоровье начинается с позвоночника

Общество
06.08.2018

Афанасий Алексеев — человек, стоявший у истоков спартакиады Манчаары и общества «Осуохай»

Эксклюзив
Красота & Здоровье
06.08.2018

На повестке дня формирование новой модели организации здравоохранения

Происшествия
06.08.2018

Житель Якутска продавал наркотики за биткоины

Происшествия
06.08.2018

Житель Ингушетии осужден за вывоз золота на 67 млн рублей из Якутии

Резонанс
Экология
06.08.2018

Бирюзовый цвет ручья в Якутии оказался фейком