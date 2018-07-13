В Якутске гаражные кооперативы должны более 32 млн рублей за свет и тепло

На 1 июля общая задолженность гаражно-строительных кооперативов Якутска перед ПАО «Якутскэнерго» за потребленные энергоресурсы превысила 32 млн рублей.

Более 120 потребителей не оплатили электроэнергию на 2,2 млн рублей, половину этой суммы должны четыре кооператива: «Транспортник» (0,7 млн рублей), «Корунд-2» (0,2 млн), «Вымпел» (0,1 млн), «Чагда» (0,1 млн рублей).

За теплоэнергию в полном объеме не рассчитались 145 ГСК, из них 12 должны более, чем 500 тысяч рублей каждый.

В список злостных неплательщиков вошли ГСПК «Вымпел» (1,8 млн рублей), ГСК «Юбилейный-2» (1,4 млн), ГПК «Искра» (1,1 млн), ГСК «Сплав» (0,9 млн), ГСПК «Чагда» (0,8 млн), ГСПК «Надежда XXI», ГСК «Волга» (0,7 млн), ГСПК «Ретро» (0,7 млн), ГСК «Авиастрой» (0,7 млн), ГСПК «Монтажник-2» (0,6 млн), ГПК «Искра» (0,6 млн), ГСК «Водник-5» (0,6 млн рублей).

«Якутскэнерго» применяет весь комплекс мер, предусмотренный законодательством, чтобы побудить неплательщиков рассчитаться по долгам: от направления уведомлений и информационных писем до обращения в судебные органы.

Энергетики уже направили ГСК-должникам информационные письма о погашении долга, и если долги не будут погашены, то почти ста должникам будет применена крайняя мера – отключение от тепловой сети. Подача тепла в новом отопительном сезоне возобновится только после полной оплаты задолженности.

Для урегулирования проблемы задолженности гаражные кооперативы могут заключить соглашения о реструктуризации. По вопросам заключения подобных соглашений необходимо обращаться в Якутское отделение Энергосбыта.