В Якутске «фруктовик» наказал ребенка — власти республики в шоке

Министр по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) Сардана Гурьева направила письмо в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) Анны Соловьевой.

Глава ведомства сообщила, что в Министерство по развитию институтов гражданского общества республики поступила информация об инциденте с предполагаемым незаконным лишением свободы малолетнего ребенка неким продавцом ларька за якобы мелкую кражу — https://www.instagram.com/p/BVY915Ohce1/

«Так как инцидент может приобрести межнациональную окраску, в Минобществе РС (Я) обеспокоены дальнейшим развитием событий», — отметила Сардана Гурьева.

В связи с этим инцидентом министр республики выразила готовность Минобщества Якутии к оказанию содействия в разрешении конфликта, в том числе в форме бесплатной юридической помощи.

Напомним, что Минобщество республики в рамках исполнения своих полномочий участвует в реализации мероприятий по профилактике национального и религиозного экстремизма.

Ведомство курирует деятельность Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Саха (Якутия). Министерство является уполномоченным исполнительным органом государственной власти республики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью.