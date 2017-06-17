В Якутске «фруктовик» наказал ребенка: омбудсмен и министр просят помощи друг у друга?

В социальных сетях появилось видео, на котором продавец овощного ларька в Якутске поймал ребенка и решил наказать: связал ему руки и рот скотчем и держал внутри помещения в «воспитательных» целях.

Власти Якутии отреагировали на этот инцидент следующим образом:

Министр по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) Сардана ГУРЬЕВА направила письмо в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) Анны Соловьевой.

Глава ведомства сообщила, что в Министерство по развитию институтов гражданского общества республики поступила информация об инциденте с предполагаемым незаконным лишением свободы малолетнего ребенка неким продавцом ларька за якобы мелкую кражу.

«Так как инцидент может приобрести межнациональную окраску, в Минобществе РС (Я) обеспокоены дальнейшим развитием событий», — отметила Сардана Гурьева.

В свою же очередь, детский омбудсмен Анна СОЛОВЬЕВА призвала министерство по развитию институтов гражданского общества занять в данном вопросе более активную позицию:

«Минобществу необходимо провести разъяснительную работу с членами национально-культурных объединений. Я сама могу прочитать для них курс лекций. Люди, приезжающие в Якутию, должны неукоснительно соблюдать законы, уважать наши традиции, уклад жизни»