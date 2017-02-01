В Якутске еще повысили цены на бензин

Компания «Саханефтегазсбыт» с 1 февраля подняла цены на бензин и дизельное топливо в Якутске и центральных районах республики. Удорожание составило примерно 2%.

Теперь литр дизтоплива на АЗС будет стоить 51,2 рублей вместо установленных ранее 50,2. Бензин марки Аи-95 обойдётся автомобилистам в 50,8 рублей за литр.

До этого «Саханефтегазсбыт» повышал стоимость нефтепродуктов в октябре 2016 года.

Якутия является одним из самых дорогих для автомобилистов регионом. Например, цена за литр дизельного топлива в Хабаровске варьируется от 37 до 39 рублей. Чуть ниже цены в Санкт-Петербурге — от 36 до 37 рублей. В Сочи — порядка 38 рублей.

Источник: Елена БОЧКАРЕВА, ЯСИА.