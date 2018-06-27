В Якутске энергетики проводят реконструкцию линии электропередачи 17 квартала

Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» проводят реконструкцию комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ «Дальняя» с питающими воздушными линиями 6 кВ и отходящими распределительными линиями 0,4 кВ в 17 квартале города Якутска.

Реконструкция сетей проводится по улицам 8 марта, Дальняя и Песчаная. Ведется монтаж новой воздушной линии на распределительных сетях 0,4 кВ протяжённостью 2,9 км. Строительно-монтажные работы по сборке и установке новых деревянных опор с железобетонными приставками проводились ранее — в зимнее время, так как объект реконструкции находится в болотистой местности и подъезд техники затруднен.

«Реконструкция линии, построенной в 1970-х годах, позволит обеспечить надежное электроснабжение жителей района», — отметил начальник Центрального района электрических сетей ЦЭС Алексей Березовский. – «Старая линия электропередачи будет демонтирована, поэтому обращаемся к собственникам жилых домов данного района, с просьбой предоставить доступ к своим электроустановкам, это необходимо для переключения ваших объектов на новую линию».

Для переключения собственникам необходимо оформить технические условия и акт об осуществлении технологического присоединения в Центральном РЭС ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» по адресу: г. Якутск, переулок Энергетиков, 4. Для оформления требуется следующий пакет документов:

Копии документов, подтверждающих право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства или земельный участок. Haпример, выписка из ЕГРП, свидетельство о государственной регистрации права (собственности и т.д.), действующий договор аренды (с отметкой о государственной регистрации при сроке аренды более 1 года); Копия адресной справки (если настоящий адрес не совпадает с документами на земельный участок или объект); Контактные данные собственника объекта (телефон, адрес регистрации или проживания); Копии ранее выданных ТУ, АРГ/АОТП (при наличии).

Справка:

Центральные электрические сети – филиал ПАО «Якутскэнерго», занимающийся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Центральной Якутии. В состав ЦЭС входит 11 районов электрических сетей, 31 сетевой участок, 33 монтерских пункта, 19 дизельных электростанций, 3 355 трансформаторных подстанций. Территория обслуживания составляет 409 тыс. кв. м.

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 360,445 МВт, тепловая – 1621,749 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт.