В Якутске энергетики оценили готовность потребителей к запуску тепла

В Якутске потребители тепла завершают подготовку своих объектов к отопительному сезону. Напомним, Якутская ТЭЦ начала подачу тепла в социальные учреждения столицы уже 3 сентября.

Начальник Якутского отделения Энергосбыта Якутскэнерго Валентина Ильинова отметила высокие темпы подготовительных работ в жилых многоквартирных домах столицы республики. К началу сентября промывка систем отопления проведена в 1215 многоквартирных домах г. Якутска, что составляет 93% от общего числа многоквартирных домов, снабжаемых теплом от источников Якутскэнерго. Промывку систем отопления выполнили 80 объектов больниц и поликлиник города (80%), 48 школ (95%), 35 детских садов (92%). Обеспокоенность энергетиков вызывает низкая готовность к отопительному сезону частного жилого сектора и гаражно-строительных кооперативов.

Законодательство обязывает потребителей ежегодно выполнять промывку систем отопления, опрессовку водопроводных установок горячего водоснабжения, проводить ревизию запорной арматуры. Специалисты Энергосбыта проводят обследование объектов потребителей в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации теплопотребляющих установок и условиями договоров на энергоснабжение.