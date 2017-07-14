В Якутске дым от лесных пожаров, бушующих на территории республики

По оперативным данным Департамента по лесным отношениям, в Якутии зарегистрировано и находятся под постоянным мониторингом 78 термоточек на общей площади 384 тыс. га, на охраняемой территории в 9 районах (Амгинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Кобяйском, Намском, Таттинском, Усть-Алданском, Усть-Майском, Чурапчинском) действуют 20 лесных пожаров на площади 11,7 тыс. га, из них 11 пожаров категории «Крупный».

В связи с северным и северо-восточным направлением ветра, дым с приближенных лесных пожаров с Кобяйского, Намского и Усть-Алданского районов окутал г. Якутск и его окрестности.

Всего в ликвидации пожаров работают 931 человек, из них 392 специалиста парашютно-десантной пожарной службы «Авиалесоохрана», в том числе 201 парашютист-десантник федерального резерва, 144 работника лесничеств и пожарно-химической станций, 343 мобилизованных из числа местного населения и 21 сотрудник МЧС. Департаментом ведутся работы по привлечению дополнительных сил и техники на сложных участках в Вилюйском, Усть-Алданском и Таттинском районах.

В настоящее время сохраняется возможность возникновения угрозы н.п. Кылайы Усть-Алданского района. В тушении пожара задействовано 28 человек, работают 2 трактора. Ведутся работы по наращиванию сил и средств пожаротушения. Более крупный пожар в зоне контроля лесных пожаров расположен в 11 км. от села Батамай Кобяйского района, также в зоне возможной угрозы также находится летник «Ыал уhуга». В проведении работ задействовано 130 человек, привлечена техника. Принимаются меры по недопущению возможной угрозы населенному пункту и объекту экономики. Ситуация находится под контролем, проложена минерализованная полоса, произведен встречный отжиг.

По информации, Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в населенных пунктах Вилюйского, Усть-Алданского районов и в г. Якутске присутствует умеренная задымленность. По итогам проб атмосферного воздуха, в г. Вилюйск превышения ПДК не зарегистрировано. В 2-х населенных пунктах (с. Чаран, с. Маягас) Усть-Алданского района отмечается превышения ПДК по содержанию оксида углерода в 2 раза. В г. Якутске исследованы 4 пробы атмосферного воздуха, по результатам которой превышение ПДК не установлено, содержание оксида углерода 2,07 мг/м3 при ПДК 5 мг/м3.

В ближайшие дни в центральной части Якутии и в окрестностях г. Якутска, а также на территории заречных и вилюйской группы районов сохранится чрезвычайно высокий V класс и высокий IV пожарной опасности в лесах. Прогнозируется грозовая активность с сильными порывами ветра до 5-20 м/с. В этой связи, а также с началом сезона сбора дикоросов просим жителей и гостей республики соблюдать Правила пожарной безопасности в лесах, не разжигайте костры и не курите в лесу, используйте сухой паек и горячее питание в термосах. Отметим, на днях, предположительно из-за человеческого фактора, в Амгинском улусе вблизи с. Чакыр был зарегистрирован лесной пожар на площади 0,1 га. В данное время на тушение данного пожара задействовано 19 человек.

Лесопожарная обстановка по Республике Саха (Якутия) находится под контролем. Оперативный штаб республики по охране лесов от пожаров и региональная диспетчерская служба работают в круглосуточном режиме, ведется постоянный мониторинг лесных пожаров. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики отсутствуют.

При обнаружении лесного пожара просим звонить на бесплатную горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00, либо сообщить об этом в Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства РС(Я) 8-4112-44-74-76.