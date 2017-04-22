В Якутске дотла сгорела дача

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

Устанавливается причина, виновник и ущерб пожара произошедшего утром 22 апреля в г. Нюрбе Нюрбинского района. На момент прибытия пожарных горел дом. В результате пожара огнём поврежден дом по всей площади. Общая площадь пожара составила 432 кв.м. В тушение пожара были задействованы 20 человек личного состава отряда противопожарной службы республики и 7 единиц техники.

Также устанавливается причина пожара в г. Якутске, где вчера днем произошел пожар на частной даче. К моменту прибытия пожарных расчетов горело строение. В результате пожара огнём повреждена дача по всей площади. Общая площадь пожара составила 24 кв.м. Пожарно-спасательными подразделениями спасен рядом стоящий жилой дом.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности!

Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах!

Не оставляйте детей без присмотра!

Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Помните: Ваша безопасность – в Ваших руках!