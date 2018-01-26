В Якутске дополнительно открыты кабинеты врачей-наркологов

Уважаемые горожане и жители республики! ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский наркологический диспансер» сообщает, что для удобства пациентов и желающих пройти медосмотр, получить справку для трудоустройства, управления транспортным средством, на хранение и приобретение оружия, дополнительно открыты кабинеты врачей наркологов по следующим адресам:

— ГБУ РС(Я) «Поликлиника №1» ул. Кирова 19, 5 этаж, каб. 525. (с 8.00 ч — 15.15 ч)

— ГАУ РС(Я) «Медицинский центр г. Якутска» ул. Кальвица 3, 2 этаж, каб. 241. (с 8.00 ч — 15.15 ч)

— ГАУ РС(Я) «Якутская городская больница №3» ул. Лермонтова 121, 4 этаж, каб. 428. (с 8.00 ч -15.15 ч) понедельник, среда, пятница.

— ГБУ РС(Я) «Якутская городская больница №2» ул. Кузьмина 10, 1 этаж, каб. 1. (с 8.00 ч — 15.15 ч) вторник и четверг

Данные специализированные учреждения имеют соответствующие лицензии и принимают желающих независимо от места жительства. comments powered by HyperComments

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