В Якутске директор спорткомплекса пополнила баланс «полицейским» на 1000 евро

15 июня в полицию г.Якутска обратилась руководитель одного из спортивно-оздоровительных комплексов, которая сообщила, что неизвестный путем обмана похитил у нее 66000 рублей.

Схема мошенничества, которую применил злоумышленник в отношении потерпевшей, весьма распространена и об этом неоднократно полицией предупреждались граждане республики через средства массовой информации.

В рабочее время к потерпевшей поступил телефонный звонок от незнакомого ей абонента. Номер мобильного телефона принадлежит центральному региону России.

Мужчина, представившись заместителем руководителя Управления ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия), попросил свою жертву подготовить 15 сертификатов на посещение комплекса, стоимость одного такого сертификата 5000 рублей. Свою просьбу злоумышленник мотивировал тем, что сертификаты необходимы для вручения отличившимся сотрудникам и членам комиссии, прибывшей из г.Москва.

Руководитель комплекса согласилась на «деловое» предложение и, подготовив сертификаты, выехала в Управление ГИБДД. Когда женщина находилась уже в пути, к ней поступил повторный звонок, в котором лже-полицейский попросил заехать в магазин и купить продукты питания, а также пополнить баланс нескольких номеров мобильных телефонов. Мошенник заверил, что все деньги вернет при скорой встрече в Госавтоинспекции. Выполняя все указания мошенника, потерпевшая пополнила счета нескольких номеров мобильных телефонов на общую сумму 66000 рублей.

Очевидно, что прибыв в Управление Госавтоинспекции она не нашла необходимого ей «сотрудника» и с горечью осознала, что сертификаты на посещение комплекса никто не заказывал.

Попытки дозвониться до злоумышленника также не увенчались успехом – номер был выключен.

Потерпевшей пришлось направиться в другое управление, но на этот раз в муниципальное управление городской полиции для подачи заявления.

Установлено, что вчера, помимо вышеуказанной потерпевшей, Госавтоинспекцию посетили еще три обманутых руководителя спортивно-оздоровительных комплексов, доставивших подарочные сертификаты.

По данным фактам ведется процессуальная проверка.

Уважаемые граждане республики, установлено, что каждому из потерпевших звонили с номера, принадлежащего центральному региону России. Также злоумышленник всем своим жертвам представлялся под одной и той фамилией.

Вас должны настораживать телефонные звонки и сообщения с незнакомых номеров, тем более не принадлежащих операторам нашего региона.

Помните, что мошенники – ловкие манипуляторы, они часто представляются сотрудниками правоохранительных органов. Схема с якобы прибывшей комиссией весьма распространена. Также лже-полицейские могут сообщить вам о якобы произошедшем конфликте с законом близкого вам человека. И все это с одной лишь целью – похитить ваши деньги.

Напоминаем, что за 2016 год на территории республики зарегистрировано 10 уголовных дел, где мошенники представлялись сотрудниками ГИБДД и навязывали своим жертвам схему обмана — «необходимы сертификаты для членов прибывшей комиссии». В прошлом году потрепевшими явились владельцы и работники ювелирных салонов.

Будьте бдительны! Не поддавайтесь уловкам мошенников!