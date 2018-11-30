В Якутске девушка сходила в бар и лишилась сумки

Находясь в баре, ресторане, развлекательном заведении, граждане после распития спиртных напитков часто теряют бдительность, что сказывается, в первую очередь, на сохранности их имущества, которое становится легкой добычей преступников.

Так, на днях в дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение от женщины о краже сумки, в которой находилось 19400 рублей. Заявительница пояснила, что отдыхала в рок-баре «Легенда» со своими друзьями. Она ненадолго отошла потанцевать, оставив свою сумку на стуле. Вернувшись обратно, потерпевшая обнаружила, что её похитили.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий отделом уголовного розыска был установлен подозреваемый. Им оказалась 17-летняя уроженка Якутска.

Выяснилось, что подозреваемая, увидев сумку, оставленную без присмотра, похитила ее. В сумке она обнаружила 19400 рублей, которые потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.