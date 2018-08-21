АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
20
Облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21.08.2018, 10:42
Происшествия
В Якутии число лесных пожаров за сутки снизилось до 25
21.08.2018, 10:15
Происшествия
Резонанс
Следком Якутии выясняет причину смерти двух мужчин, пропавших при загадочных обстоятельствах
21.08.2018, 9:55
Происшествия
В Якутии горели дома, баня и грузовик
21.08.2018, 9:47
Спорт
В Якутске дети забили два гола в ворота известных футболистов
21.08.2018, 9:20
Экономика
В «Ассоциации строителей АЯМ» может появиться новая традиция
21.08.2018, 9:01
Экономика
Энергетики оперативно восстановили электроснабжение в Якутске
21.08.2018, 8:57
Желток
Фотофакт
Внучка маэстро Тарбахова вышла замуж
21.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Вторник 21 августа 2018
21.08.2018, 3:33
Происшествия
Эксклюзив
Очередное ЧП в ЖКХ? На этот раз в Жилинде
21.08.2018, 3:24
Финансы
При поддержке РСХБ в Туле стартовал Общероссийский фестиваль еды
21.08.2018, 2:31
Футуролог
Эксклюзив
Мифы о ничего не умеющих якутах – VII: Ставшие ветром
21.08.2018, 2:09
Происшествия
Эксклюзив
Осужден мошенник-мебельщик из Якутска
21.08.2018, 1:35
Политика
Экстра
Суд снял с выборов Ивана Данилова
21.08.2018, 0:06
Экономика
Сегодня день рождения руководителя
20.08.2018, 23:50
Столица
В городском парке открылся новый аттракцион «Замок дракона»
20.08.2018, 23:32
Общество
Якутская Росгвардия приглашает на службу
20.08.2018, 23:18
Столица
Продолжается прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший по профессии»
20.08.2018, 23:07
Экономика
Энергетики доставят трансформатор в Горный улус
20.08.2018, 22:49
Общество
Курбан Байрам в 2018 году – что нельзя делать, как праздновать, традиции
20.08.2018, 22:46
Экономика
Привет из эры дровяного отопления – поисковики передали уникальные фото в музей энергетики
20.08.2018, 22:39
Политика
Экстра
«Зеленые» не прошли: ЦИК Якутии отказал партии в участии в выборах
20.08.2018, 22:23
Финансы
Россельхозбанк продолжает развивать партнерские программы для поддержки бизнеса своих клиентов
20.08.2018, 22:14
Красота & Здоровье
Субботу селяне посвятили своему здоровью
20.08.2018, 22:02
Общество
Фотофакт
Якутия формирует инициативную группу по проведению референдума против пенсионной реформы «по-медведевски»
20.08.2018, 21:59
Происшествия
Экстра
ЧС в АЛРОСА: На руднике «Интернациональный» остановился главный вентилятор
20.08.2018, 21:59
Политика
Карточка горожанина: Примите участие в народном опросе!
20.08.2018, 21:51
Столица
Год новаторства: в Якутске ведется техническое перевооружение котельных
20.08.2018, 21:24
Столица
«Битва блогеров»: победитель будет определен 9 сентября
20.08.2018, 20:56
Экономика
В северных районах Якутии стартовал отопительный сезон
20.08.2018, 20:11
Красота & Здоровье
О порядке проведения профилактических медосмотров несовершеннолетних
20.08.2018, 19:45
Экономика
Энергетики восстанавливают электроснабжение, нарушенное наездом на опору
20.08.2018, 19:29
Культура & Образование
Алмазэргиэнбанк выступил партнером «Киновоздуха»
20.08.2018, 19:13
Столица
Форум «Городская культура»: Архитекторы учтут все пожелания горожан
20.08.2018, 18:41
Столица
В Якутске протестируют абсолютно новую систему фиксации нарушений
20.08.2018, 17:51
Спорт
Фотофакт
Экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин в Якутске!
20.08.2018, 17:42
Спорт
Фотофакт
Якутянка переворачивает 60-килограммовые покрышки быстрее всех в России
20.08.2018, 17:26
Общество
21 августа ожидаются временные ограничения электроснабжения
20.08.2018, 17:11
Столица
Улицу Пирогова перекроют в связи с празднованием Курбан Байрама
20.08.2018, 17:04
Желток
Эксклюзив
Создателем лже-аккаунта Матвея Евсеева в Instagram оказался…
20.08.2018, 16:58
Происшествия
Экстра
Появились новые подробности полицейской погони в Якутске
20.08.2018, 16:44
Красота & Здоровье
Ольга Григорьева: «В производстве якутской посуды начинается новый этап»
20.08.2018, 15:56
Политика
У Александра Саввинова появился персональный сайт
20.08.2018, 15:51
Происшествия
Два большегруза столкнулись на мосту возле Мирного
20.08.2018, 15:34
Экология
В Нижнеколымском районе спасли краснокнижного орлана-белохвоста
20.08.2018, 15:13
Экология
На жителей Среднеколымска вышла медведица с медвежатами
20.08.2018, 15:01
Политика
Фотофакт
Кандидат в депутаты Ил Тумэна выбыл из борьбы
20.08.2018, 14:47
Футуролог
Резонанс
Афанасий Максимов: Ловкачи сделали свое дело, оставив республику с носом
20.08.2018, 14:21
Экономика
Работы по технологическому обновлению Якутского газоперерабатывающего завода никогда не останавливаются — СТНГ
20.08.2018, 14:18
Общество
Энергетики восстанавливают электроснабжение Якутска
20.08.2018, 14:11
Экология
Резонанс
АЛРОСА: Дамбу прорвало из-за аномально-обильных дождей
20.08.2018, 13:15
Происшествия
Грабитель ударил женщину кулаком в лицо и вырвал сумку в Якутске
20.08.2018, 13:00
Путешествия
Солнечная Италия зовет якутян!
20.08.2018, 12:45
Финансы
Надежный посредник: АЭБ предлагает открыть брокерский счет для покупки ценных бумаг
20.08.2018, 12:28
Происшествия
Верхневилюец причинил боль полицейскому
20.08.2018, 12:08
История
Резонанс
Два года спустя: чем закончился скандал с участием ректора СВФУ?
20.08.2018, 12:00
Желток
Якутская красавица переехала в Москву
20.08.2018, 11:50
Желток
Фотофакт
Житель Якутии собрал богатый урожай брусники
20.08.2018, 11:47
Происшествия
Технические воды прорвали дамбу на якутской реке. Виновата АЛРОСА?
20.08.2018, 11:36
Происшествия
С трапа самолета пассажир попал в полицию
20.08.2018, 11:20
Экология
Резонанс
Якутская аномалия: Планета Нибиру «выключила» солнце?
20.08.2018, 10:51
Происшествия
Резонанс
В Якутии найдены тела мужчин, пропавших при загадочных обстоятельствах
20.08.2018, 10:45
Желток
Якутянин получил престижную работу
20.08.2018, 10:33
Столица
Анонс
Актуальное интервью с Ириной Алексеевой
20.08.2018, 10:14
Политика
В Якутске работает общественная приемная Александра Саввинова
20.08.2018, 10:08
Происшествия
Тушат, тушат — не потушат лесные пожары в Якутии
20.08.2018, 10:02
Происшествия
В Якутии загорелся мост
20.08.2018, 9:53
Экономика
Интервью
Полет нормальный или зачем в ЯТЭК появился самолет
20.08.2018, 9:37
Желток
Фотофакт
Кто гулял на свадьбе якутского хомусиста?
20.08.2018, 9:27
Спорт
Звездный футболист приедет в Якутск
20.08.2018, 9:01
Желток
Видео
Отонньуттар
20.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Понедельник 20 августа 2018
20.08.2018, 0:35
Футуролог
Эксклюзив
Мифы о ничего не умеющих якутах – VI: Московский улус
Архив новостей
Спорт
21 августа 2018, 9:47
136

В Якутске дети забили два гола в ворота известных футболистов

Представители Российского футбольного союза и ребята из Якутии сыграли  товарищеский матч. Счет 6:2 в пользу ветеранов футбола. Но для подростков, которые представят республику на будущих летних играх «Дети Азии», эта игра была победой.  

«Матч являлся венцом всего мероприятия и нашего приезда. Было очень интересно и увлекательно. Жалко, что сыграли только с одной командой», — рассказал ЯСИА известный футболист Алексей Смертин.

Ребята также были в восторге от матча и, что называется, прочувствовали игру. Родители, сидя на трибунах, от души болели за своих детей. Несмотря на установку тренеров играть аккуратно, ребята играли в полную силу и забили в ворота именитых футболистов два гола.

Ранее Алексей Смертин провел мастер-класс для воспитанников Республиканской футбольной школы, ДЮСШ №2 и №4 города Якутска.

«За два часа мне удалось поработать с каждой командой. Ребятам было крайне важно поучаствовать, посмотреть на какие-нибудь элементы, поучится чему-то. Они очень старательные. Хотят играть, очень уважительно относятся и при этом проявляют характер. Им нужно совершенствовать мастерство», — отметил футболист.

«Гости очень рады, что в Якутии развивается футбол. На мастер-классе и товарищеском матче у всех детей горели глаза. Уверена. что после приезда таких именитых гостей, этот вид спорта будет развиваться еще быстрее», — рассказала исполняющая обязанности директора футбольной школы города Нерюнгри Анна Григорьева.

Источник: http://ysia.ru/rebyata-iz-yakutii-sygrali-na-tovarishheskom-matche-s-izvestnymi-rossijskimi-futbolistami/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
17.08.2018, 11:33
Происшествия
Два жителя Якутии пропали при загадочных обстоятельствах
19.08.2018, 9:43
Общество
Эксклюзив
Голосование-LIVE: нужно ли уволить гендиректора Ольгу Федорову из АК «Якутия»?
20.08.2018, 10:51
Происшествия
Резонанс
В Якутии найдены тела мужчин, пропавших при загадочных обстоятельствах
15.08.2018, 1:52
Футуролог
Эксклюзив
Мифы о ничего не умеющих якутах – III: Банки
20.08.2018, 10:45
Желток
Якутянин получил престижную работу
19.08.2018, 9:00
Происшествия
В Якутии действует 29 лесных пожаров
18.08.2018, 22:05
Политика
Егор Борисов возвращается в активную общественно-политическую жизнь
20.08.2018, 11:20
Экология
Резонанс
Якутская аномалия: Планета Нибиру «выключила» солнце?
20.08.2018, 0:35
Футуролог
Эксклюзив
Мифы о ничего не умеющих якутах – VI: Московский улус
18.08.2018, 21:56
Политика
Фотофакт
Егор Борисов вернулся в большую политику
16.08.2018, 23:11
Происшествия
Резонанс
Дело Николая Румянцева: 30 раз привлекался к ответственности за превышение скорости
17.08.2018, 23:39
Республика
Якутскэнерго: плановые работы на энергообъектах энергоснабжения необходимы
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Фотофакт
Желток
21.08.2018

Внучка маэстро Тарбахова вышла замуж

Эксклюзив
Происшествия
21.08.2018

Очередное ЧП в ЖКХ? На этот раз в Жилинде

Эксклюзив
Происшествия
21.08.2018

Осужден мошенник-мебельщик из Якутска

Общество
20.08.2018

Курбан Байрам в 2018 году – что нельзя делать, как праздновать, традиции

Экстра
Политика
20.08.2018

«Зеленые» не прошли: ЦИК Якутии отказал партии в участии в выборах

Экстра
Происшествия
20.08.2018

ЧС в АЛРОСА: На руднике «Интернациональный» остановился главный вентилятор

Эксклюзив
Желток
20.08.2018

Создателем лже-аккаунта Матвея Евсеева в Instagram оказался…

Экстра
Происшествия
20.08.2018

Появились новые подробности полицейской погони в Якутске