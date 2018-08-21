В Якутске дети забили два гола в ворота известных футболистов

Представители Российского футбольного союза и ребята из Якутии сыграли товарищеский матч. Счет 6:2 в пользу ветеранов футбола. Но для подростков, которые представят республику на будущих летних играх «Дети Азии», эта игра была победой.

«Матч являлся венцом всего мероприятия и нашего приезда. Было очень интересно и увлекательно. Жалко, что сыграли только с одной командой», — рассказал ЯСИА известный футболист Алексей Смертин.

Ребята также были в восторге от матча и, что называется, прочувствовали игру. Родители, сидя на трибунах, от души болели за своих детей. Несмотря на установку тренеров играть аккуратно, ребята играли в полную силу и забили в ворота именитых футболистов два гола.

Ранее Алексей Смертин провел мастер-класс для воспитанников Республиканской футбольной школы, ДЮСШ №2 и №4 города Якутска.

«За два часа мне удалось поработать с каждой командой. Ребятам было крайне важно поучаствовать, посмотреть на какие-нибудь элементы, поучится чему-то. Они очень старательные. Хотят играть, очень уважительно относятся и при этом проявляют характер. Им нужно совершенствовать мастерство», — отметил футболист.