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12 мая 2017, 11:37
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В Якутске депутаты гордумы организовали Ярмарку здоровья

11 мая 2017 года с 10:00 до 17:00 в здании строительного рынка, по адресу Жорницкого, 35, состоялась Ярмарка здоровья для населения Строительного округа г.Якутска. Просторное фойе первого этажа здания специально для этой цели было за одну ночь разгорожено на отдельные секции. Ведь надо было вместить приглашенных врачей, медсестер и фармацевтов из трех лечебных заведений и  одного фармакологического.

В импровизированных кабинетах разместились врачи и медсестры ГБУ РС(Я) «Якутская городская клиническая больница»: офтальмолог, с медсестрой, отоларингонолог, терапевты, кардиолог, медсестра, снимающая кардиограмму, эндокринолог с медбратом; врачи и медсестры с ГБУ РС(Я) «Поликлиника № 1» : уролог, онколог-маммолог, терапевты, медсестры, берущие анализы и снимающие антропометрию.

Также были и специалисты Центра медицинской профилактики, работавшие, как в зале, так и специальном автобусе, припаркованном перед входом в Строительный рынок, где каждый желающий без хлопот, и бесплатно, мог пройти флюорографию. Кроме того в зале находились специалисты «Сахафармации», которые с удовольствием консультировали посетителей по любым вопросам. В уголке примостился даже представитель МФЦ, который давал консультации по поводу оформления любой документации каждому желающему.

Много людей занимали очередь возле «кабинетов» кардиолога и  офтальмолога. Впрочем, это происходит, как правило, на каждой ярмарке здоровья. Нездоровое сердце и слабое зрение – большая забота и проблема для многих граждан г.Якутска. Заметно было увеличение числа желающих получить консультацию эндокринолога. И это еще одна проблема современности: нарушение работы желез внутренней секреции, сахарный диабет, лишний вес – результат нездорового питания и изрядно испорченной экологии.

Ярмарка здоровья была организована усилиями сразу трех депутатов Якутской городской Думы, трех единороссов: ВАСИЛЬЕВА Н.Н. – главного врача ГБУ РС(Я) «ЯГКБ», ЭВЕРСТОВОЙ А.В. – главного врача ГБУ РС(Я) «Поликлиника № 1», ДАНИЛОВА И.И. – зам.генерального директора ООО «Строительный рынок». Целями данного мероприятия, с одно стороны были профилактика заболеваемости, с другой стороны увеличение охвата городского населения медицинскими консультациями по наиболее распространенным заболеваниям. Желающий посетить Ярмарку здоровья должен был иметь при себе паспорт гражданина РФ, медицинский полис и СНИЛС. Так что все было, как в поликлинике, но без очередей, талонов, предварительной записи, томительного ожидания, то есть быстро. А для жителей окрестных домов и работников Строительного рынка – еще и близко.

Забота о здоровье населения на сегодняшний момент является одним из основных приоритетов Российского государства. Для решения проблем, связанных с решением  этой задачи Партия «Единая Россия» прилагает все усилия. Качество жизни граждан России напрямую зависит от их состояния здоровья. Профилактика и выявление хронических и внутренних заболеваний на самых ранних стадиях – это важное условие оздоровления российской нации в целом.

На торжественном открытии Ярмарки здоровья присутствовали все три депутата: ВАСИЛЬЕВ Н.Н., ЭВЕРСТОВА А.В., ДАНИЛОВ И.И. и руководитель Управы Строительного округа СОРОЧАН В.А. Все они выступили с теплыми приветственными словами новому начинанию, и выразили надежду, что проведение подобных  мероприятий в здании Строительного рынка в будущем станет доброй традицией, послужит основой для дальнейшего плодотворного сотрудничества. Музыкальные номера в национальном стиле также послужили украшением торжественного открытия Ярмарки здоровья на Строительном рынке.

 

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Источник: Пресс–служба ГБУ РС(Я) «Якутская городская клиническая больница».
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