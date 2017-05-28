В Якутске дебоширы подрались с сотрудниками ГИБДД

В Якутске ночью 28 мая возле ночного клуба «Зодиак» дебоширы устроили драку с сотрудниками ГИБДД, прибывшими на улицу Жорницкого для проверки сообщения о дорожно-транспортном происшествии.

При проверке несколько молодых людей оказали сопротивление сотрудникам полиции, выражаясь в их адрес нецензурную бранью. На требования полицейских прекратить противоправные действия молодые люди не реагировали.

Завязалась драка. Одному инспектору для утихомиривания дебоширов пришлось произвести выстрел в воздух из табельного оружия.

По факту конфликтной ситуации, произошедшей возле ночного клуба, следственным отделом СК по Якутии проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «применение насилия в отношении представителя власти». Молодым людям может грозить до пяти лет лишения свободы.