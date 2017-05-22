В Якутске дан старт к установлению рекорда Гиннесса

Вчера, 21 мая, на площади Ленина был дан официальный старт мероприятиям, приуроченным к установлению рекорда Гиннесса «Наследие Туймаады». Несмотря на ненастную погоду, принять участие в мероприятии, а также посмотреть концерт, посвященный к Дню песни, пришло несколько сотен человек.

С 12:00 часов начался концерт, в котором выступили различные ансамбли, а само дефиле в национальных костюмах и объявление о начале подготовительных мероприятий состоялось в 13:00. После приветственных слов начальника отдела культуры окружной администрации Антониды Корякиной и члена Общественной палаты г. Якутска Максима Руфова выступила заместитель председателя Общественной палаты г. Якутска Мария Христофорова, которая своей пламенной речью вдохновила присутствующих к установлению третьего по счету рекорда в священной местности Ус Хатын.

После выступления официальных лиц началось дефиле в национальных костюмах. В акции приняли участие как представители различных народных ансамблей, так и обычные зрители, которые пришли на мероприятие в своих национальных костюмах.

Напомним, что во время национального праздника «Ысыах Туймаады-2017» Общественная палата г. Якутска совместно с Управлением культуры г. Якутска организует рекорд Гиннесса по самому большому количеству людей в национальной одежде. Организаторы планируют собрать в Центре кумысопития в первый день Ысыаха более 15 тыс. человек.

Собрать рекордное количество людей в национальных нарядах решено в рамках фестиваля народного творчества «Утум-2017», на разных площадках которого будут представлены самые лучшие образцы якутской культуры: якутский национальный танец, народные песни, устный и разговорный жанр, прикладное искусство и др.