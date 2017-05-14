В Якутске чествовали знатного оленевода Дмитрия Туприна

В городе Якутске в актовом зале Дома Правительства № 2 12 мая 2017 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию кавалера ордена Ленина и ордена Трудовой Славы III степени, заслуженного работника сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), почетного ветерана Республики Саха (Якутия), почетного гражданина Анабарского улуса Дмитрия Константиновича Туприна.

В мероприятии приняли участие председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева, Председатель Контрольного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Уаров, народный депутат республики Александр Слепцов.

Председатель постоянного комитета Ил Тумэна Елена Голомарева поздравила Дмитрия Туприна от имени Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александра Жиркова, первого заместителя Председателя Государственного Собрания Республики Саха (Якутия), президента Ассоциации оленеводов Севера, Сибири и Дальнего Востока России Анатолия Добрянцева, постоянного комитета Ил Тумэна по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики со знаменательным юбилеем и подчеркнула, что наслег Юрюнг-Хая является единственным в республике местом компактного проживания коренных малочисленных народов – долганов, которые традиционно занимаются оленеводством.

«В 2010 году в Юрюнг-Хая собрались оленеводы мира, где впервые прозвучало о необходимости принятия закона «О кочевой семье». Благодаря инициаторам, в том числе весомому слову Дмитрия Константиновича Туприна, законопроект был принят Ил Тумэном в первом чтении в апреле 2010 года. После дальнейшей кропотливой работы 15 июня 2016 года Государственным Собранием (Ил Тумэн) принят республиканский закон «О кочевой семье», устанавливающий статус уникального типа семьи оленеводов и определяющий экономические, социальные, правовые гарантии для этих семей. Теперь после принятия Правительством республики положения «О кочевой семье» настал тот момент, когда кочевые семьи будут получать свидетельства о своем статусе, что послужит основой для развития потомственного вида их деятельности – оленеводства. В Анабарском улусе кочевая семья Дмитрия Константиновича Туприна, сохраняя свой настоящий, из поколения в поколение передающийся уклад жизни, достигает самые высокие производственные показатели, является примером для подражания для всех», — сказала Елена Голомарева и пожелала юбиляру, его семье благополучия, здоровья и плодотворной работы.

Елена Голомарева вручила за заслуги в области социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) Почетную Грамоту Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Дмитрию Туприну.

В своем выступлении председатель Контрольного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Уаров рассказал о том, что, будучи заместителем председателя райсовета, заместителем главы, председателем райсовета Анабарского улуса, хорошо знает о трудовых буднях и достижениях Дмитрия Константиновича Туприна, который удостоился самой высокой награды того периода – ордена Ленина. Александр Уаров напомнил о том, что он, как председатель райсовета, с Николаем Егоровичем Андросовым, Андреем Васильевичем Кривошапкиным проводили съезд долган, и в дальнейшем народные депутаты продолжают отстаивать интересы коренных малочисленных народов Севера в Государственной Думе, Совете Федерации. Народный депутат пожелал Дмитрию Туприну долголетия, опираясь на любовь и заботу семьи, близких, оставаясь для них мудрым наставником.

Народный депутат, генеральный директор Акционерного общества «Таба» Александр Слепцов отметил, что на таких преданных потомственному делу мудрецах, как Дмитрий Константинович Туприн, держится и развивается оленеводство. «Благодаря бесценному опыту таких аксакалов, как Дмитрий Константинович Туприн, передаваемому молодому поколению, оленеводство имеет будущее»,- сказал депутат Ил Тумэна.

Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), народный депутат РСФСР XII созыва, народный депутат Якутской АССР XII созыва, народный депутат республики I, II, III, IV созывов, почетный гражданин Республики Саха (Якутия), народный писатель Якутии Андрей Кривошапкин, поздравляя юбиляра от имени общественных организаций республики, обратил внимание на то, что впервые в новейшей истории Якутии оленевода в связи с юбилеем чествуют на уровне всей республики. Андрей Васильевич заметил, что путеводной звездой в жизни Дмитрия Константиновича является его наставник Герой Социалистического Труда по оленеводству Илья Константинович Спиридонов, дело которого он достойно продолжил и передал молодому поколению своих воспитанников. Теперь традиционное занятие предков продолжают дети Дмитрия Константиновича — сын Роман стал бригадиром стада №7 МУОПП имени Героя Труда И.К. Спиридонова, в этом же хозяйстве работают два внука.

Андрей Кривошапкин предложил, учитывая высокие заслуги в социально-экономическом развитии Якутии, инициировать присвоение Дмитрию Туприну звания «Почетный гражданин Республики Саха (Якутия)».

Юбиляр Дмитрий Туприн поблагодарил руководство республики, народных депутатов за поддержку традиционных видов деятельности коренных малочисленных народов Севера, всех собравшихся за внимание и теплые слова поздравления, добрые пожелания и выразил уверенность в том, что для развития оленеводства необходимо объединить усилия и своими трудовыми достижениями быть примером для молодежи, делясь опытом, призывая их продолжить потомственное дело.