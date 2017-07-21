В Якутске чествовали работников торговли и общественного питания

Ежегодно в четвертую субботу июля в России свой профессиональный праздник отмечают работники торговли и общественного питания.

В преддверии праздника в Большом зале Окружной администрации города Якутска состоялось традиционное чествование работников торговли и общественного питания. На торжественное мероприятие были приглашены индивидуальные предприниматели, занятые в сфере торговли и общественного питания и ветераны отрасли.

Собравшихся поздравили руководство города, депутаты Якутской городской Думы, представители министерства экономики республики, Торгово-промышленной палаты, Рескома профсоюза работников торговли и общественного питания.

Было отмечено, что торговля играет важную роль в экономике столицы республики. Трудовые коллективы, занятые в сфере торговли, из года в год решают важные задачи по обеспечению населения продовольственными и промышленными товарами, развивают и совершенствуют качество услуг. От их деятельности зависит не только бытовая обеспеченность, удобство и комфорт населения, но и настроение горожан и гостей столицы. Развитая сфера обслуживания населения свидетельствует об экономическом и социальном благополучии общества.

На сегодняшний день в столице республики ведут свою деятельность 1 400 магазинов и торговых павильонов, 350 ресторанов, кафе и предприятий общественного питания, а в сфере торговли работают свыше 13 тысяч человек.

Предприниматели, занятые в сфере торговли и общественного питания, всегда активно участвуют в общегородских мероприятиях, инициируют и проводят благотворительные и социальные акции, оказывают спонсорскую помощь в проведении культурных и спортивных мероприятий.

В Год добра по направлению «Якутск – город возможностей» предприятия торговли и общественного питания стали участниками благотворительных акций «Эстафета добра», «Полка добра», «Корзинка добра», «Подари жизнь», «Добрые соседи» и многих других.

В честь профессионального праздника лучшим работникам торговли и общественного питания были вручены почетные грамоты и благодарственные письма от имени Окружной администрации города Якутска, Министерства экономики республики, Якутской городской Думы, Торгово-промышленной палаты республики, Рескома профсоюза работников торговли и общественного питания.

Награждены победители и призеры открытого городского конкурса «Лучшее предприятие торговли».

Индивидуальные предприниматели, занятые в сфере торговли и общественного питания, а также ветераны отрасли поблагодарили окружную администрацию за внимание и поддержку отрасли, создание комфортных условий для ведения бизнеса и развития местного производства, тесное взаимодействие в части защиты прав и интересов представителей законного предпринимательства, позитивные изменения по ведению открытого диалога между городской властью и представителями бизнес-сообщества.

Любовь Макарова, управляющая сети пекарен кондитерских «Сладкие мечты»:

— Наше предприятие является постоянным участником общегородских мероприятий, благотворительных и социальных акций. Благодаря поддержке и сотрудничеству с республиканскими и городскими властями наша компания стабильно развивается. Это подтверждает и номинация «За идею развития услуг семейного досуга», которой мы удостоились по итогам конкурса «Лучшее предприятие торговли». Я горжусь своим городом Якутском, поэтому будем и дальше развиваться, расти на благо нашей столицы.

Екатерина Большедворская, индивидуальный предприниматель:

— Я занимаюсь торговлей на протяжении более 20 лет. Трудовая жизнь моей матери была связана с торговлей, от рядового продавца она доросла до специалиста отдела торговли городской администрации. Можно сказать, что я продолжаю дело своей матери. Мы всегда поддерживаем городские мероприятия, если к нам обращаются за спонсорской помощью стараемся никогда не отказывать. За последние годы Якутск значительно преобразился, стал комфортным для развития бизнеса и предпринимательской отрасли. Поэтому на своих хозяйствующих участках я стараюсь, чтобы внешний вид города не нарушался, был эстетическим и красивым.

Галина Иванова, продавец-консультант ювелирной фирмы «Симэх»:

— Работаю продавцом-консультантом третий год. Очень рада, что Окружная администрация города Якутска оценила мою работу и вручила почетную грамоту, это знаменательное событие в моей жизни. Свою профессию я люблю, благодаря ей стала более коммуникабельной, открытой. Всех коллег поздравляю с профессиональным праздником, желаю счастья и удачи.