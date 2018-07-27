В Якутске чествовали работников торговли и общественного питания

В Большом зале Окружной администрации города Якутска 27 июля состоялось традиционное чествование работников торговли и общественного питания. На торжественное мероприятие были приглашены ветераны отрасли, предприниматели, занятые в сфере торговли и общественного питания. В этом году отмечается 95-летие создания наркомата торговли и промышленности ЯААССР.

Собравшихся поздравили председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов, исполняющий обязанности заместителя главы города по развитию сельского хозяйства, торговли и предпринимательства Петр Ефремов, исполняющий обязанности министра инвестиционного развития и предпринимательства Якутии Евгений Ноговицын и вице-президент Торгово-промышленной палаты Якутии Родион Федоров.

В честь профессионального праздника лучшим работникам торговли и общественного питания были вручены почетные грамоты и благодарственные письма, а также награждены победители и призеры открытого городского конкурса «Лучшее предприятие торговли».

Дипломом и кубком «Лучший специализированный непродовольственный магазин площадью до 200 кв. метров» награжден магазин «SELA», торговый дом «Carmen», минимаркет «777», универсам «Гурман».

Дипломом и кубком «Лучшее предприятие среди нестационарных торговых объектов» была награждена цветочная мастерская «Time Flowers».

Лучшими предприятиями общественного питания стали ресторан «Мацури» и кофейня «Traveler’s coffee».

В Год новаторства по направлению «Якутск – город возможностей» предприятия торговли и общественного питания становились организаторами и участниками благотворительных акций.

«Знаменательно, что в торжественном мероприятии приняли участие ветераны торговли из Москвы и Санкт- Петербурга, стоявшие у истоков создания этой отрасли в столице республики. Работники торговли — люди особенные, и в стужу, и в зной, и будни, и в праздники, полностью отдающие себя, свое время и настроение людям»,- поделила Ирина Гаргач.

На сегодняшний день в столице работают порядка 1 500 магазинов и более 400 торговых павильонов, более 300 ресторанов, кафе и предприятий общественного питания.

Директор развлекательного центра «Мандарин» и сети ресторанов «Бургер Хит» Наталья Василенко: «Горжусь тем, что в Якутске развивается и процветает торговая отрасль, в особенности общественное питание. Администрация города всегда оказывает большую поддержку местным предпринимателям. Наши рестораны входят в число лучших в России, а национальная кухня ценятся очень высоко. Приятно знать, что мы вносим частичку комфорта для жизни наших горожан. Будем стараться и дальше», — сказала Наталья Василенко.