В Якутске чемпионат выявил лучших в практической стрельбе

24 февраля в честь Дня защитника Отечества в Якутске прошел чемпионат города по практической стрельбе. Соревнования были организованы в тире «Динамо» Федерацией практической стрельбы России в Республике Саха (Якутия) и спортивным клубом «Викинг» совместно с компанией по покраске оружия и аксессуаров «CAMO_YKT».

Двадцать членов федерации, среди которых было поровну сотрудников силовых структур и гражданских лиц, попрактиковались в стрельбе из различных пистолетов калибра 9х19 мм: российского пистолета Ярыгина и его гражданского собрата «Викинга», чешского «ЧеЗета» и австрийского «Глока». Обязательным условием состязания было использование стрелками защитных очков, наушников и специальных ремней с открытыми кобурами.



Участники турнира выполнили по четыре упражнения: два коротких, по одному среднему и длинному. Заметим, что в этом виде стрельбы результат высчитывается как сумма очков, разделенная на время выполнения серии. При этом используется специальный стрелковый таймер, фиксирующий время выстрелов с точностью до сотых долей секунды.

В первом упражнении «Шторм» стрелку, стоящему на подвижной платформе, нужно было поразить 7 металлических «попперов» (мишень, падающая при попадании в нее пули). С семи метров мишени поразили все, но в спешке не обошлось без промахов, что, соответственно, выразилось в «лишнем» времени.

Во втором же упражнении, «Быстрый и меткий», попасть в трудную цель удалось далеко не всем. Стрелок, сидя на стуле на той же подвижной платформе, должен был сначала попасть в «поппер», а затем в раскачивающуюся картонную мишень, которая показывалась из-за стенки только на мгновение.

С упражнением «Забор» справились почти все. С дистанции 15 метров нужно было поразить практически в упор одну картонную мишень, закрепленную на «сундуке» (переносной пулеулавливатель для стрельбы с близких дистанций), а остальные девять, – перемещаясь вдоль импровизированного забора, через щели в нем.

Упражнение «Калитка» оказалось самым «длинным». Стрелять нужно было в две картонные мишени на «сундуках» по обеим сторонам тира, затем в «поппер», при попадании в который открывалась калитка, откуда на уровне живота были видны восемь картонных мишеней на дистанции 20 метров.

По итогам соревнований личное первенство разделили между собой:

1-е место – Игорь МАЛЫШЕВ

2-е место – Алексей АММОСОВ

3-е место – Леонид МОРОЗОВ

Командное первенство распределилось следующим образом:

1-е место – команда «Алмаз» (Игорь МАЛЫШЕВ, Сергей КРУГЛОВ, Евгений МАЦКЕВИЧ)

2-е место – команда «Викинг-3» (Леонид МОРОЗОВ, Дмитрий ПАВЛОВ, Дмитрий ТИХОНОВ)

3-е место – команда «Викинг-2» (Алексей АММОСОВ, Алексей ПАВЛОВ, Виктор ЧУПРОВ)

Федерация практической стрельбы России в Республике Саха (Якутия) приглашает всех желающих освоить лучшую в мире методику по безопасному обращению с оружием и боеприпасами, а также принять участие в запланированных соревнованиях: в мае в чемпионате республики (пистолет), в июне – в кубке «Динамо» (пистолет, карабин) и в сентябре – в республиканских соревнованиях (карабин).

